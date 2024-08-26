Telegram небезпечний для України: в Раді назвали ще одну проблемну соцмережу

Проблема України не унікальна, різниця в тому, що ми на "вістрі" війни

Модерація контенту відсутня не лише у "Telegram", про небезпеку якого розуміють і в Європі, а і в іншій соціальній мережі. Мова про мережу "X" Ілона Маска (кол. Twitter).

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів народний депутат від партії "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Повну версію інтерв’ю читайте у матеріалі: "Гратися з цим небезпечно". В Раді сказали, чи заборонять в Україні Telegram

"У мережі "X", де теж відсутня модерація контенту, і теж дуже сумнівна структура власності і фінансування (Маск отримав кошти на придбання мережі через фонд, до якого мають стосунок діти російських олігархів, наближених до Путіна), присутні і чинні президенти, і чинні прем'єр-міністри й так далі. Це фактично "Telegram" з погляду модерації. Відмінність лише в тому, що оскільки це американська юрисдикція — там нема торгівлі дитячою порнографією, зброєю, наркотиками, людьми", — мовив нардеп.

За його словами проблема України в цьому сенсі не унікальна. Відмінність лише в тому, що нині ми перебуваємо "на вістрі", триває повномасштабна війна і це відбивається у соціальних мережах.

"Проти нас постійно ведеться ІПСО. Причому їх проводять як в Telegram, TikTok, так і в Instagram, але меншою мірою, бо це частина Microsoft й там є модерація. І в мережі X я це спостерігаю", — зауважив нардеп.

Потураєв підкреслив, що не користується "Telegram", бо не має жодних сумнівів у тому, що особисті дані користувачів доступні ФСБ.

"У мене в цьому нема жодних сумнівів. Жодних", — мовив нардеп.

Разом з тим він зауважив, що подеколи скролить стрічку у мережі "X". За словами Потураєва він не створював собі проукраїнську бульбашку у мережі, а тому часто зустрічає там ІПСО.

"Звісно, це в основі анонімні акаунти, які казна-що пишуть про Україну, допомогу нам, які так само системно зривали мобілізацію, зараз дискредитують операцію в Курській області й інших регіонах Росії. Там є й українські акаунти, є й англо-, німецько-, франкомовні тощо. Різниця з Telegram дуже і дуже невелика", — зауважив нардеп.

За його словами, популярність "Telegram" в Україні можна зрозуміти. Це проста у використанні платформа, на якій люди почали отримувати важливу для них інформацію від самої появи месенджера в Україні. Українці звикли до мережі і полюбили її.

"Спочатку формальних підстав його забороняти не було. Вже потім прийшло розуміння, хто стоїть за мережею, стали надходити численні підтвердження, що "Telegram" модерується, коли цього вимагають російські спецслужби або держава. І застереження щодо безпекових моментів лунали від українських фахівців ще до повномасштабного вторгнення", — зауважує Потураєв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у чому звинувачують творця "Telegram" Павла Дурова, якого днями затримали у паризькому аеропорту. Дурова затримали близько 20 години вечора 24 серпня за чинним ордером, який видало Національне управління французької судової поліції за запитом Управління боротьби зі злочинами щодо неповнолітніх.