Попри численні версії про те, що Хвалдімір був російським китом-розвідником, Росія ніколи не пред'являла право власності на тварину

В Норвегії 31 серпня, в останній день літа, знайшли мертвим білугу на ім'я Хвалдімір, яка привертала увагу громадськості з 2019 року. Популярність тварині принесли обставини його виявлення – п'ять років тому Хвалдіміра помітили в упряжці, яка нагадувала пристосування для кріплення камер.

Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на інформацію від Себастіана Стренда, засновника некомерційної організації Marine Mind. Стренд заявив, що бачив померлого Хвалдіміра 31 серпня на південному заході Норвегії.

"Це розриває серце. Він торкнувся сердець тисяч людей лише тут, у Норвегії… Він повністю звик до людської культури. Я не впевнений, що сталося, але ми дізнаємось", — зазначив він, додавши, що причини смерті білуги наразі невідомі. Зараз Стренд працює над тим, щоб перемістити тушу кита туди, де вона буде зберігатися достатньо довго для проведення досліджень, які могли б встановити причину загибелі тварини.

"Хвалдімір" – кит виду білуга, який став відомим у 2019 році. Його ім'я – це поєднання норвезького hval ("кит") та російського імені Володимир. Вперше його помітили на півночі Норвегії. Хвалдімір поводився дивно як для білуги, які зазвичай пересуваються групами та мешкають у віддалених районах Арктики. Але цей кит був один та не боявся людей – він демонстрував активні ознаки приручення.

Додаткову інтригу створила упряж, яку ідентифікували, як російську – на мітках було позначено "Санкт-Петербург". Попри численні версії про те, що Хвалдімір був російським китом-розвідником, Росія ніколи не пред'являла право власності на тварину.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що раніше у мережі висміяли російських бойових дельфінів. Користувачі соцмереж припустили, що наступною "зброєю" росії стануть дресировані ведмеді з балалайкою.