"Это разрывает сердце": в Норвегии нашли мертвым известного "кита-шпиона" Хвалдимира

Несмотря на многочисленные версии, что Хвалдимир был российским китом-разведчиком, Россия никогда не предъявляла право собственности на животное

В Норвегии 31 августа, в последний день лета, нашли мертвым белугу по имени Хвалдимир, которая привлекала внимание общественности с 2019 года. Известность животному принесли обстоятельства его обнаружения – пять лет назад Хвалдимира заметили в упряжке, напоминавшей приспособление для крепления камер.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на информацию от Себастиана Стренда, основателя некоммерческой организации Marine Mind. Стренд заявил, что видел умершего Хвалдимира 31 августа на юго-западе Норвегии.

"Это разрывает сердце. Он коснулся сердец тысяч людей только здесь, в Норвегии… Он полностью привык к человеческой культуре. Я не уверен, что произошло, но мы узнаем", — отметил он, добавив, что причины смерти белуги пока неизвестны. Сейчас Стренд работает над тем, чтобы переместить тушу кита туда, где она будет храниться достаточно долго для проведения исследований, которые могли бы установить причину гибели животного.

"Хвалдимир" – кит вида белуга, ставший известным в 2019 году. Его имя – это сочетание норвежского hval ("кит") и российского имени Владимир. Впервые он был замечен на севере Норвегии. Хвалдимир вел себя странно как для белуг, обычно передвигающихся группами и обитающих в отдаленных районах Арктики. Но этот кит был один и не боялся людей – он показывал активные признаки приручения.

Дополнительную интригу создала упряжь, которую идентифицировали, как русскую – на метках был обозначен "Санкт-Петербург". Несмотря на многочисленные версии, что Хвалдимир был российским китом-разведчиком, Россия никогда не предъявляла право собственности на животное.

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