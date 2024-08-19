"Асканія-Нова" не знищена? У заповіднику відповіли на слова Прокудіна та пояснили ситуацію

За фактом дій російських окупантів відкрито ряд кримінальних проваджень

Директор "Асканія-Нова" Віктор Шаповал прокоментував слова голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна про те, що російські окупанти нібито повністю знищили біосферний заповідник. За словами директора, це процес, що відбувається, проте факт не доконаний.

Відповідну заяву Шаповал зробив на офіційній сторінці заповідника в Instagram. Директор впевнений, що фраза "знищення заповідника" була вирвана з контексту.

"Факти вивезення тварин дійсно мають місце, але про знищення заповідника на сьогодні не йдеться! Це процес, що відбувається, але не доконаний факт", — заявив голова заповідника.

За словами директора заповідника, на сьогодні російські окупанти вивезли до РФ та до тимчасово окупованого Криму 20 особин тварин. Частина підопічних заповідника загинули через недогляд. Водночас, значна частина заповідного степу (понад 2 тис. га) вигоріла внаслідок пожеж різної природи.

"Ці факти фіксуються спеціальною комісією при Херсонській ОДА, Держекоінспекцією, відкрито ряд кримінальних проваджень. Факти значних збитків, завданих збройною агресією і окупацією, мають місце, факт знищення заповідника — ні", — наголосив Віктор Шаповал.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що через росіян в "Асканії-Нова" практично вимер один вид тварин. Недбале ставлення окупантів призвело до трагедії.

Ще раніше, а саме у березні 2023 стало відомо про те, що російські окупанти хочуть вивезти тварин з "Асканії-Нови". Певний час загарбники оминали заповідник і там працювала українська команда, але пізніше стало зрозуміло, що росіяни мають намір його просто пограбувати.