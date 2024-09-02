Масштабный съезд не помог: Харрис все еще не имеет существенного отрыва от Трампа

Сейчас преимущество Харрис составляет от 4% до 6%, то есть оно не такое уж большое

Несмотря на проведение масштабного Национального съезда Демократической партии, вице-президент США Камала Харрис не смогла получить существенного разрыва со своим оппонентом, Дональдом Трампом. Сейчас она опережает его всего на несколько пунктов.

Об этом сообщило американское издание The Hill со ссылкой на новые результаты опроса ABC News/Ipsos. Сейчас у Харрис 50% голосов против 46% экс-президента среди всех зарегистрированных избирателей и 52% против 46% Трампа среди вероятных избирателей, то есть преимущество у нее от 4% до 6%.

За Харрис готовы голосовать 54% женщин и 46% мужчин, за Трампа – 41% и 51% соответственно. 56% граждан США положительно оценивают кампанию Харрис, 41% положительно относятся к кампании Трампа.

Однако в ключевых вопросах – в частности экономика и инфляция, и урегулирование ситуации на южной границе США – Трамп имеет преимущество над Харрис в 8-9 процентных пунктов. В вопросах защиты демократии и прав и свобод американцев люди больше доверяют Харрис, чем Трампу.

"Этот опрос следует за рядом других опросов, которые показывают, что Харрис держится с минимальным преимуществом над Трампом, который в большинстве своем отвергает рост поддержки вице-президента", — резюмировало издание.

В последний день Национального съезда Демократической партии США в Чикаго Камала Харрис официально приняла номинацию кандидата на пост президента от Демократической партии. В своей речи, которую журналисты назвали главной за всю ее политическую карьеру, она пообещала быть президентом для всех американцев и заявила, что будет решительно поддерживать Украину и НАТО.

Как сообщал "Телеграф", Трамп в попытках очернить Харрис заявил, что она якобы встречалась с президентом России Владимиром Путиным за несколько дней до того, как РФ напала на Украину в 2022 году. Однако аналитики развенчали его ложь.