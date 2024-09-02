Ви ніколи б навіть не подумали, як виглядав брехун Лавров у молодості: архівні фото

На тлі чуток про смерть у мережі сильно зріс інтерес до його особистості

Днями в мережі розлетілися чутки про можливу смерть глави російського МЗС Сергія Лаврова. Причиною цих чуток став пост в соцмережі постійного представника України при Радбезі ООН Сергія Кислиці, в якому він натякнув, що Лавров уже міг померти. І хоча чутки про це спростувалися після того, як російський брехун виступив перед студентами Московського університету до Дня знань, інтерес до його персони в мережі пожвавився.

На тлі цього "Телеграф" вже розповідав, як виглядають дружина та дочка Лаврова. А тепер вирішив з’ясувати, як виглядав сам Лавров у молодості.

Сергій Лавров. Фото: Getty Images

Трохи з біографії наближеного до Путіна брехуна

Відомо, що Сергій Лавров народився у Москві в сім’ї тісно пов’язаних із зарубіжною політикою батьків. Не виключено, що саме вплив сім’ї підштовхнув його до дипломатичної кар’єри. Він навчався у школі з поглибленим вивченням англійської мови, а потім вступив до МГИМО на східний факультет.

Після університету молодий фахівець, який знав три мови (англійську, сингальську та французьку), почав працювати в посольстві СРСР. Пізніше його призначили секретарем у США. Там він працював близько 10 років і почав будувати кар’єру дипломата найвищого рівня.

9 березня 2004 року Путін призначив Лаврова на посаду Міністра закордонних справ Росії і продовжував перепризначати його кожні 4 роки свого президентства.

Всю свою кар’єру, вірний, як пес, Лавров продовжував гнути лінію Путіна. І робив це дуже ефективно, не перестаючи брехати. Особливо цинічно він бреше під час повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала Росія 24 лютого 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз Олексій Гончарук, який лише півроку був прем’єр-міністром України. Схоже, екс-прем’єр пересів із самоката на Tesla.