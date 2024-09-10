"В прикуску" дають золоту сигару: де можна з'їсти страву за 14 тисяч доларів і залишитись голодним (фото)

Ця страва зроблена з найдорожчої у світі ікри

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Коли ж мова заходить про найдорожчі продукти харчування у світі, першим на думку спадає ікра. Але не будь-яка, а саме ікра Almas. Разом із cozymeal.com розповідаємо, чому ж вона така дорога

Що робить ікру Almas такою особливою?

Ікра Almas отримується виключно від білуги-альбіноса іранського осетра, яка дожила до поважного віку 60-100 років. Саме вік риби впливає на розмір і смакові якості ікринок, роблячи їх особливо цінними.

Щоб ікра вважалася Almas, вона має відповідати певним стандартам: бути зібраною в конкретному регіоні Каспійського моря та мати відповідний розмір і колір ікринок. Через повільне зростання і пізнє статеве дозрівання білуги, кількість ікри Almas, що потрапляє на ринок, дуже обмежена.

Чому така висока ціна?

Поєднання рідкості, високої якості та вишуканого смаку робить ікру Almas одним з найдорожчих продуктів у світі. Її вартість може досягати 40 000 доларів за кілограм.

Де можна скуштувати ікру Almas?

Найчастіше ікру Almas можна знайти в елітних ресторанах, таких як Beluga Restaurant & Lounge в Дубаї. Тут її подають у комплекті з золотою сигарою. У страві є 250 грамів ікри, а коштує вона 14 тисяч доларів.

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Чому люди готові платити такі гроші за ікру Almas?

Споживання ікри Almas – це демонстрація багатства і вишуканого смаку.

Смак ікри Almas описують як ніжний, вершковий, з легкими горіховими нотками.

Оскільки ікра Almas є дуже рідкісною, її споживання надає відчуття особливості.

Ікра Almas – це не просто їжа, це символ розкоші та статусу. Її висока ціна обумовлена унікальними властивостями, обмеженою кількістю та вишуканим смаком. Хоча більшість з нас навряд чи зможе дозволити собі такий делікатес, знання про нього дозволяє заглибитися в світ вишуканої кулінарії. Також ми розповідали, як правильно пити еспресо.