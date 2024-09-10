"В прикуску" дают золотую сигару: где можно съесть блюдо за 14 тысяч долларов и остаться голодным (фото)

Это блюдо сделано из самой дорогой в мире икры

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Когда речь заходит о самых дорогих продуктах питания в мире, первым на ум приходит икра. Но не любая, а именно икра Almas. Вместе с cozymeal.com рассказываем, почему же она такая дорогая.

Что делает икру Almas такой особенной?

Икра Almas получается исключительно от белуги-альбиноса иранского осетра, которая дожила до 60-100 лет. Именно возраст рыбы влияет на размер и вкусовые качества икринок, делая их особенно ценными.

Для того, чтобы икра считалась Almas, она должна соответствовать определенным стандартам: быть собранной в конкретном регионе Каспийского моря и иметь соответствующий размер и цвет икринок. Из-за медленного роста и позднего полового созревания белуги, количество попадающей на рынок икры Almas очень ограничено.

Почему так высока цена?

Сочетание редкости, высокого качества и изысканного вкуса делает икру Almas одним из самых дорогих продуктов в мире. Ее стоимость может достигать 40 000 долларов за килограмм.

Где можно отведать икру Almas?

Чаще всего икру Almas можно найти в элитных ресторанах, таких как Beluga Restaurant & Lounge в Дубае. Здесь ее подают в комплекте с золотой сигарой. В блюде есть 250 граммов икры, а стоит она 14 тысяч долларов.

cozymeal.com/Этим блюдом трудно наесться

Почему люди готовы платить такие деньги за икру Almas?

Потребление икры Almas – это демонстрация богатства и изысканного вкуса.

Вкус икры Almas описывают как нежный, сливочный, с легкими ореховыми нотками.

Поскольку икра Almas очень редкая, ее потребление придает ощущение особенности.

Икра Almas – это не просто еда, это символ роскоши и статуса. Ее высокая цена обусловлена уникальными свойствами, ограниченным количеством и изысканным вкусом. Хотя большинство из нас вряд ли сможет позволить себе такой деликатес, знание о нем позволяет углубиться в мир изысканной кулинарии. Также мы рассказывали, как правильно пить эспрессо.