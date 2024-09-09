"Давай знайдемо зручну позицію": мережу підірвав мем про фразу, яку можна сказати і в окопі, і в ліжку

Не всім сподобались такі жарти

У мережі набирає обертів новий мем, пов'язаний з війною. Зокрема, мова йде про окоп.

Так, користувач TikTok з ніком "Я Тут" запропонував своїм підписникам згадати фразу, яку можна сказати і в окопі, і в ліжку. Згодом під його дописом з'явились численні коментарі.

У них користувачі соцмережі почали пропонувати такі фрази. Багато з них мають відверто сексуальний підтекст.

Варто зазначити, що не всі коментатори схвально оцінили ідею автора. Дехто вважає це зневагою до жінок.

Раніше "Телегрф" писав про те, заява президента Володимира Зеленського під час форуму "Україна. 2024.Незалежність" щодо заступника керівника Офісу президента Олега Татарова викликала бурхливу реакцію в мережі. Глава держави тоді сказав, що Татаров на початку широкомасштабного вторгнення Росії нібито вбивав чеченців у Києві.

Також ми писали про меми, пов'язані з замахом на експрезидента США Дональда Трампа. Багато хто згадав убивство президента США Джона Фіцджеральда Кеннеді, яке сталося 22 листопада 1963 року у Далласі. Також у мемах порівняли замах на Трампа з інцидентом, коли у 2004 році у кандидата у президенти України Віктора Януковича кинули яйце.