Підтримував Україну та закликав "спалити Кремль": що відомо про підозрюваного у ймовірному замаху на Трампа (фото)
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Він навіть хотів придбати ракету в Ілона Маска
У США правоохоронці затримали 58-річного Раяна Веслі Раута, який нібито мав намір вчинити в неділю замах на кандидата в президенти Дональда Трампа. Чоловік раніше мав проблеми з законом та відкрито підтримував Україну у війні з Росією.
Про це стало відомо з матеріалів New York Post. Видання показало фото ймовірного нападника на Трампа та розповіло, що про нього відомо.
Його LinkedIn показує, що він навчався в Державному сільськогосподарському та технічному університеті Північної Кароліни, але десь у 2018 році переїхав на Гаваї.
Раніше заявляв у соціальних мережах, що цього року "демократія в бюлетені" і "ми не можемо програти", повторюючи риторику, яку використовувала віцепрезидентка Камала Гарріс і президент США Джо Байден.
Він радив 81-річному Байдену в пості від 22 квітня, коли той ще балотувався на переобрання, провести кампанію, спрямовану на збереження "демократичної та вільної Америки".
Також заявляв, що Трамп хоче "зробити американців рабами проти пана".
"ДЕМОКРАТІЯ в бюлетені, і ми не можемо програти", — написав він, подібне гасло зазвичай використовують президент Байден і віце-президент Камала Гарріс.
"Ми не можемо дозволити собі зазнати невдачі, — продовжив Раут. "Світ розраховує на те, що ми покажемо шлях".
Це схоже на мову, яку Гарріс продовжує використовувати під час кампанії. 29 серпня на мітингу в Савані, Джорджія, вона сказала: "Ми боремося за нашу демократію".
31 липня на заході в Х’юстоні вона сказала, що "наші фундаментальні свободи є в бюлетені для голосування, а також наша демократія" — після використання ідентичного формулювання на заході жіночого клубу того ж дня.
Том Фіттон, президент консервативної юридичної групи Judicial Watch, сказав The Post: "Невипадково Раут повторив екстремістську риторику Камали та Джо проти Трампа. На даний момент це невибачне підбурювання".
Після спроби вбивства Трампа в липні, коли кандидата від Республіканської партії було поранено у вухо, він твітнув Байдену, що йому слід відвідати жертв мітингу в Пенсільванії, де Томас Метью Крукс відкрив вогонь, і відвідати похорони 50-річних волонтерів-пожежників.
"Вам варто відвідати постраждалих у лікарні жертв мітингу Трампа та бути присутнім на похороні загиблого пожежника; Трамп точно ніколи б цього не зробив. ПОКАЖІТЬ СВІТУ, ЩО РОБИТЬ СПРАВЖНІ ЛІДЕРИ", – написав він 16 липня.
У червні 2020 року він також написав Трампу в Twitter, що, хоча він підтримував республіканця в 2016 році, він був розчарований своїм перебуванням в Овальному кабінеті.
"Я і весь світ сподівалися, що президент Трамп буде іншим і кращим за кандидата, але ми всі були дуже розчаровані, і, здається, ви стаєте гіршими і деградуєте; ти відсталий; Буду радий, коли ти підеш", – написав він.
З 2019 року Раут вкладав гроші для демократів, які балотуються на посаду, і для ліберальних ініціатив.
За даними Федеральної виборчої комісії (FEC), з вересня того ж року по березень 2020 року він вніс понад 140 доларів на платформу збору коштів Демократичної партії ActBlue.
Підтримка України
Його обліковані записи у соціальних мережах також були заповнені рішучою підтримкою України у її війні проти Росії та Тайваню у його боротьбі проти Китаю.
Він навіть писав власнику мережі Х Ілону Маску, що хоче придбати в нього ракету. Він би її хотів запустити по бункеру Путіна.
"Я хотів би купити у вас ракету. Я хочу зарядити його боєголовкою для чорноморського бункера Путіна, щоб покінчити з ним. Чи можете ви сказати мені ціну, будь ласка. Він може бути старим і використовуватися як неповернений", – написав Раут.
Як пише CNN, у 2022 році Раут публікував десятки постів на платформі Х, де заявляв, що готовий "померти у боротьбі" і що "нам потрібно спалити Кремль вщент".
Чоловік стверджував в X, що намагався "продати" ідею про те, щоб колишні військові Афганістану воювали за Україну в Росії, але йому кілька разів відмовляли. А також розповів, що відвідав Київ і заявив, що готовий би воювати на передовій, якби йому це дозволили.
В інтерв’ю Newsweek Romania 2022 року Раут у футболці з американським прапором розповів про вербування інших для боротьби в Києві.
"Питання, чому я тут. Для мене багато інших конфліктів є сірими, але цей конфлікт безперечно чорно-білий", – сказав він. "Це про протистояння добра і зла".
"Нам потрібні тисячі людей, які воюють з українцями", – додав він.
Рік потому в інтерв’ю Semafor Раут висловив розчарування українцями.
"З Україною дуже часто важко працювати", – сказав він. "Багато іноземних солдатів залишають Україну після тижня або змушені переходити з підрозділу в підрозділ, щоб знайти місце, де їх поважають і цінують".
Замах на Трампа — що відомо
У неділю,16 вересня, передвиборчий штаб Трампа заявив, що колишній президент перебуває в безпеці після того, як поблизу нього пролунали постріли.
"Президент Трамп у безпеці після пострілів у його районі. Наразі жодних додаткових подробиць немає", — заявив представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг.
Колишній президент грав у гольф у Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч. Поле було негайно закрито, згідно з джерелом, знайомим із ситуацією.
"Двоє людей обмінялися пострілами за межами поля для гольфу Trump International Golf Course у Вест-Палм-Біч. Ті, хто стріляв, цілилися один в одного, стрілянина не була спрямована на Трампа", — написав американський журналіст Джонатан Лемір.
Тим часом New York Post також пише, що Трампу нічого не загрожувало, стрілянина сталася в районі за межами клубу, який відомий високим рівнем злочинності.
Ентоні Гульєльмі, начальник відділу комунікацій Секретної служби США повідомив, що служба спільно з шерифом округу Палм-Біч розслідує інцидент за участю колишнього президента. Він зазначив, що Трамп у безпеці.
Син Трампа в соцмережі Х повідомив, що того, хто стріляв біля гольф-клубу його батька, затримали. За його словами, у нього був автомат Калашникова.
Замах на Трампа в липні 2024 року
Зазначимо, що ця подія трапилася майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія), поранивши колишньому президенту США вухо.
"Я одразу зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли й одразу відчув, як куля розриває шкіру. Почалася сильна кровотеча, і тоді я зрозумів, що відбувається", — говорив Трамп про своє поранення.
Всі деталі першого замаху на Дональда Трампа читайте в матеріалі "Телеграфа" за посиланням.