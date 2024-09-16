Підтримував Україну та закликав "спалити Кремль": що відомо про підозрюваного у ймовірному замаху на Трампа (фото)

Він навіть хотів придбати ракету в Ілона Маска

У США правоохоронці затримали 58-річного Раяна Веслі Раута, який нібито мав намір вчинити в неділю замах на кандидата в президенти Дональда Трампа. Чоловік раніше мав проблеми з законом та відкрито підтримував Україну у війні з Росією.

Про це стало відомо з матеріалів New York Post. Видання показало фото ймовірного нападника на Трампа та розповіло, що про нього відомо.

Його LinkedIn показує, що він навчався в Державному сільськогосподарському та технічному університеті Північної Кароліни, але десь у 2018 році переїхав на Гаваї.

Раніше заявляв у соціальних мережах, що цього року "демократія в бюлетені" і "ми не можемо програти", повторюючи риторику, яку використовувала віцепрезидентка Камала Гарріс і президент США Джо Байден.

Він радив 81-річному Байдену в пості від 22 квітня, коли той ще балотувався на переобрання, провести кампанію, спрямовану на збереження "демократичної та вільної Америки".

Раян Веслі Раут

Також заявляв, що Трамп хоче "зробити американців рабами проти пана".

"ДЕМОКРАТІЯ в бюлетені, і ми не можемо програти", — написав він, подібне гасло зазвичай використовують президент Байден і віце-президент Камала Гарріс.

"Ми не можемо дозволити собі зазнати невдачі, — продовжив Раут. "Світ розраховує на те, що ми покажемо шлях".

Це схоже на мову, яку Гарріс продовжує використовувати під час кампанії. 29 серпня на мітингу в Савані, Джорджія, вона сказала: "Ми боремося за нашу демократію".

31 липня на заході в Х’юстоні вона сказала, що "наші фундаментальні свободи є в бюлетені для голосування, а також наша демократія" — після використання ідентичного формулювання на заході жіночого клубу того ж дня.

Том Фіттон, президент консервативної юридичної групи Judicial Watch, сказав The Post: "Невипадково Раут повторив екстремістську риторику Камали та Джо проти Трампа. На даний момент це невибачне підбурювання".

Після спроби вбивства Трампа в липні, коли кандидата від Республіканської партії було поранено у вухо, він твітнув Байдену, що йому слід відвідати жертв мітингу в Пенсільванії, де Томас Метью Крукс відкрив вогонь, і відвідати похорони 50-річних волонтерів-пожежників.

"Вам варто відвідати постраждалих у лікарні жертв мітингу Трампа та бути присутнім на похороні загиблого пожежника; Трамп точно ніколи б цього не зробив. ПОКАЖІТЬ СВІТУ, ЩО РОБИТЬ СПРАВЖНІ ЛІДЕРИ", – написав він 16 липня.

У червні 2020 року він також написав Трампу в Twitter, що, хоча він підтримував республіканця в 2016 році, він був розчарований своїм перебуванням в Овальному кабінеті.

"Я і весь світ сподівалися, що президент Трамп буде іншим і кращим за кандидата, але ми всі були дуже розчаровані, і, здається, ви стаєте гіршими і деградуєте; ти відсталий; Буду радий, коли ти підеш", – написав він.

З 2019 року Раут вкладав гроші для демократів, які балотуються на посаду, і для ліберальних ініціатив.

За даними Федеральної виборчої комісії (FEC), з вересня того ж року по березень 2020 року він вніс понад 140 доларів на платформу збору коштів Демократичної партії ActBlue.

Підтримка України

Його обліковані записи у соціальних мережах також були заповнені рішучою підтримкою України у її війні проти Росії та Тайваню у його боротьбі проти Китаю.

Він навіть писав власнику мережі Х Ілону Маску, що хоче придбати в нього ракету. Він би її хотів запустити по бункеру Путіна.

"Я хотів би купити у вас ракету. Я хочу зарядити його боєголовкою для чорноморського бункера Путіна, щоб покінчити з ним. Чи можете ви сказати мені ціну, будь ласка. Він може бути старим і використовуватися як неповернений", – написав Раут.

Як пише CNN, у 2022 році Раут публікував десятки постів на платформі Х, де заявляв, що готовий "померти у боротьбі" і що "нам потрібно спалити Кремль вщент".

Чоловік стверджував в X, що намагався "продати" ідею про те, щоб колишні військові Афганістану воювали за Україну в Росії, але йому кілька разів відмовляли. А також розповів, що відвідав Київ і заявив, що готовий би воювати на передовій, якби йому це дозволили.

В інтерв’ю Newsweek Romania 2022 року Раут у футболці з американським прапором розповів про вербування інших для боротьби в Києві.

"Питання, чому я тут. Для мене багато інших конфліктів є сірими, але цей конфлікт безперечно чорно-білий", – сказав він. "Це про протистояння добра і зла".

"Нам потрібні тисячі людей, які воюють з українцями", – додав він.

Рік потому в інтерв’ю Semafor Раут висловив розчарування українцями.

"З Україною дуже часто важко працювати", – сказав він. "Багато іноземних солдатів залишають Україну після тижня або змушені переходити з підрозділу в підрозділ, щоб знайти місце, де їх поважають і цінують".

Замах на Трампа — що відомо

У неділю,16 вересня, передвиборчий штаб Трампа заявив, що колишній президент перебуває в безпеці після того, як поблизу нього пролунали постріли.

"Президент Трамп у безпеці після пострілів у його районі. Наразі жодних додаткових подробиць немає", — заявив представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг.

Колишній президент грав у гольф у Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч. Поле було негайно закрито, згідно з джерелом, знайомим із ситуацією.

"Двоє людей обмінялися пострілами за межами поля для гольфу Trump International Golf Course у Вест-Палм-Біч. Ті, хто стріляв, цілилися один в одного, стрілянина не була спрямована на Трампа", — написав американський журналіст Джонатан Лемір.

Тим часом New York Post також пише, що Трампу нічого не загрожувало, стрілянина сталася в районі за межами клубу, який відомий високим рівнем злочинності.

Ентоні Гульєльмі, начальник відділу комунікацій Секретної служби США повідомив, що служба спільно з шерифом округу Палм-Біч розслідує інцидент за участю колишнього президента. Він зазначив, що Трамп у безпеці.

Син Трампа в соцмережі Х повідомив, що того, хто стріляв біля гольф-клубу його батька, затримали. За його словами, у нього був автомат Калашникова.

Замах на Трампа в липні 2024 року

Зазначимо, що ця подія трапилася майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія), поранивши колишньому президенту США вухо.

"Я одразу зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли й одразу відчув, як куля розриває шкіру. Почалася сильна кровотеча, і тоді я зрозумів, що відбувається", — говорив Трамп про своє поранення.

Всі деталі першого замаху на Дональда Трампа читайте в матеріалі "Телеграфа" за посиланням.