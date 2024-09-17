Якби в 90-х були "айфони": що таке пейджер і навіщо він потрібний

Пристрій був надзвичайно популярним у 90-х роках, але зараз далеко не всі згадають про його існування

Пейджер, важливий атрибут кожного "братка" 90-х, давно втратив популярність через розвиток мобільного зв’язку і зараз у молодшого покоління викликає такий же подив, як і дискета. Однак 17 вересня цей пристрій знову повернувся до стрічок новин, коли стало відомо про масове поранення членів ліванської "Хезболли", чиї пейджери почали детонувати прямо в кишенях.

"Телеграф" вирішив нагадати про те, що це за породження похмурого технологічного генія і як воно взагалі працює. Варто віддати належне, ці пристрої мають низку переваг, які високо цінуються працівниками екстрених служб. Тому хоч популярність девайсу залишилася у 80-90-х, але цілком у минуле він не пішов.

Суть пейджера зводиться до того, щоб обмінюватись короткими повідомленнями. Однак на відміну від мобільних телефонів пейджер може приймати повідомлення, але не може їх відправляти. Тобто відправнику доводилося дзвонити оператору й диктувати повідомлення та номер пейджера одержувача.

Після цього повідомлення надходило на вежі, які поширювали його через радіохвилі. Пейджер одержувача своєю чергою "слухає" хвилі та при отриманні повідомлення виводить його на невеликий екран, подаючи звуковий сигнал.

Технологія SMS-повідомлень у цьому плані виявилася значно зручнішою, тому не дивно, що пейджери втратили популярність. Втім, через те, що ці пристрої покладаються лише на радіохвилі та не залежать від телефонних мереж, їх досі використовують лікарі, поліцейські, співробітники спецслужб і, як тепер стало зрозуміло, члени екстремістських угруповань.

Члени "Хезболли", за даними Decripto, використовували пейджери моделі компанії Motorolla.

Інші ж повідомили, що у них були пейджери моделі Gold Apollo Rugged Pager AR924. Про що говорить один з уламків, знайдений на місці події.

В арабських ЗМІ повідомили, що нібито ізраїльські фахівці зробили потужну кібератаку і зламали пейджери, спричинивши серйозний перегрів батарей, після чого вони почали вибухати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про рух "Хезболла" і чому її протистояння з Ізраїлем може вилитися у нову війну.