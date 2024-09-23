Все у вогні: Ізраїль розпочав масштабну атаку на об’єкти Хезболли у Лівані (фото та відео)

Ізраїль закликав ліванців "покинути райони, де розташовані склади зброї"

Вранці в понеділок, 23 вересня, ВПС Ізраїлю завдали найбільшого удару по Лівану з 2006 року. У прикордонних містах Саса та Нетуа у Галілеї пролунали сигнали про наближення ракет.

Ліванські ЗМІ повідомили про масштабні авіаудари Ізраїлю на півдні Лівану, а також у глибині країни в долині Бекаа. У ЦАХАЛ заявили, що б’ють по цілях, що належать угрупованню "Хезболла", і закликали ліванців "покинути райони, де розташовані склади зброї".

"Радимо цивільним особам з ліванських сіл, де розташовані будівлі та об’єкти, що використовуються Хезболлою у військових цілях, наприклад для зберігання зброї або поряд з ними, негайно перебратися в безпечне місце заради власної безпеки", — йдеться у повідомленні.

У мережі вже з’явились кадри атаки.

Нагадаємо, що протягом минулих вихідних обидві сторони вели найінтенсивніший вогонь з початку чергового загострення військового конфлікту у секторі Газа у жовтні 2023 року, повідомляє CNN.

Раніше "Телеграф" писав, що до початку атаки в Лівані стався масовий підрив пейджерів, внаслідок чого кілька тисяч людей отримали поранення. Після цього в Бейруті почали вибухати інші електронні прилади, на кшталт рацій, телефонів та кухонного приладдя.