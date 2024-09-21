Ізраїль та "Хезболла" обмінялися ракетними ударами: що відомо про ситуацію на Близькому Сході

Під удар потрапили військові об'єкти бойовиків на півдні Лівану

Ситуація на Близькому Сході, де нещодавно прогриміла так звана "пейджерна атака", продовжує залишатися напруженою. У суботу, 21 вересня, Ізраїль завдав хвилю ударів по Лівану. У відповідь бойовики з "Хезболли" випустила ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна. Зазначають, що Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Зранку було завдано, щонайменше, 50 ударів, пише паблік "Israel-HAMAS War"

Зауважимо, що днем раніше, 20 вересня, Ізраїль завдав потужного удару по столиці Лівану місті Бейрут. Внаслідок "точкової" атаки був убитий командувач операціями "Хезболли" Ібрагім Акіль. У суботу, 21 вересня, ліванське радикальне угруповання заявило, що було вбито ще одного високопоставленого командира "Хезболли" Ахмеда Вахбі.

За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, жертвами п'ятничного удару стала щонайменше 31 особа, включаючи трьох дітей; десятки людей дістали поранення.

Ібрагім Акіль керував військовими операціями "Хезболли". Серед іншого він відомий участю у нападах 1983 року на посольство США в Бейруті (коли було вбито 63 особи) та казарми американських та французьких солдатів у Бейруті (тоді загинули 307 осіб).

Щодо Ахмеда Вахбі, то він займався військовими операціями спецпідрозділу "Радван" під час війни в Газі до початку 2024 року. За даними ЦАХАЛ, під час удару також загинули інші високопосадовці "Хезболли", що належать до Сил аль-Хаджа Радвана (спеціальний підрозділ у складі ліванського угруповання).

21 вересня ЦАХАЛ повідомив, що загалом у результаті п'ятничної операції було вбито 16 командирів "Хезболли". Про наслідки обміну атаками у суботу, 21 вересня, поки нічого не відомо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що внаслідок "пейджерної атаки" зросла кількість постраждалих, а у справі з’явився угорський слід.