Півсотні авіаударів за годину: Ізраїль провів нову атаку на Ліван (відео)

Вибухи сталися по всьому Лівану

Ізраїль проводить нову атаку на радикальний рух "Хезболла". З цією метою він завдав масивних ударів по Лівану.

За даними представника ізраїльської Армії Даніеля Хагарі, десятки винищувачів піднято в повітря, щоб завдати ударів по місцях розташування пускових установок. Його слова наводить CNN.

За даними ліванських ЗМІ, у суботу ввечері в кількох районах південного Лівану менш як за 40 хвилин сталося понад 50 авіаударів. Вдень під час першої хвилі атаки було завдано близько сотні ударів протягом години.

"Загалом сьогодні ми завдали ударів приблизно по 400 пускових установках "Хезболли"", — розповів Хагарі під час брифінгу.

Крім того, він додав, що також йде полювання на високопоставлених командирів та штаби. За словами Хагарі, таким чином було ліквідовано 16 важливих для "Хезболли" осіб, серед яких старший командир Ібрагім Акіль.

Як повідомлялося раніше, до початку атаки в Лівані стався масовий підрив пейджерів, внаслідок чого кілька тисяч людей отримали поранення. Після цього в Бейруті почали вибухати інші електронні прилади, на кшталт рацій, телефонів та кухонного приладдя.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант після цього заявив, що війна проти радикалів виходить на нову фазу, а увага армії зміститься із Сектору Газа на Ліван.