Велика війна не за горами? У Білому домі стурбовані ситуацію між Ізраїлем та "Хезболлою"

Вашингтон намагається знизити градус ескалації

На тлі "пейджерної атаки" в Лівані США очікують значного загострення бойових дій між Ізраїлем та бойовиками ліванського угруповання "Хезболла", що може спровокувати повномасштабну війну.

Про це пише Politico. Зазначається, що протягом останнього тижня напруженість між Ізраїлем та "Хезболлою" досягла найвищого рівня.

За словами співрозмовника видання, в адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що знизити напруженість у цьому протистоянні зараз складно обом сторонам. У Білому домі основними пусковими механізмами цього називають "пейджерну атаку" та удар по будівлі в Бейруті, внаслідок якого загинув один із ватажків бойовиків Ібрагім Акіль.

У США називають ці атаки "першим пострілом" у початку великої війни на півдні Лівану. Проте Вашингтон намагається знизити градус ескалації, шляхом переговорів з Ізраїлем та союзниками.

Водночас джерела Politico кажуть, що існує значна ймовірність то, що дипломатія може врятувати ситуацію і не призведе до повномасштабної війни.

"Ми, як і раніше, вважаємо, що є час і місце для дипломатичного рішення. Ми вважаємо, що це найкращий шлях уперед. Війна не неминуча там, і ми продовжимо робити все можливе, щоб спробувати запобігти їй", — заявив представник Білого дому Джон Кірбі.

Водночас США прогнозують, що атака на Ізраїль може продовжитись, ймовірно, у формі атак безпілотників. Там додають, що це протистояння включає цілеспрямовану ліквідацію ватажків "Хезболли", удари по складах зброї та подальші атаки на комунікаційну інфраструктуру.

"Атаки за принципом "око за око" навряд чи викличуть негайне безпосереднє зіткнення на північному кордоні Ізраїлю. Головним страхом адміністрації Байдена є повномасштабна регіональна війна, яка, зрештою, може втягнути Сполучені Штати", — йдеться у матеріалі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ізраїль та "Хезболла" знову обмінялися ракетними ударами.