Зустрічі із Зеленським не буде? Трамп зробив кілька гучних заяв, ще й похвалив РФ

Можливий новий президент Америки явно симпатизує РФ

Представник передвиборного штабу Дональда Трампа, кандидата у президенти США від Республіканської партії, заявив, що Трамп не зустрічатиметься з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває у США. Глава України планував представити йому свій План перемоги, зустріч політиків нібито було заплановано на 26 вересня.

Про те, що Трамп не зустрічатиметься із Зеленським, пише АР. За словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, зустріч між ними не було заплановано, попри заяву українських офіційних осіб, що Зеленський зустрінеться із колишнім президентом.

Крім того, виступаючи в Савані, штат Джорджія, Трамп розсипався у похвалах з приводу військової могутності Росії в історії. Він висміяв позицію нинішнього президента США Джо Байдена, який вважає, що Америка має підтримувати Україну до її перемоги.

"Байден каже: "Ми не підемо, поки не переможемо. А що станеться, якщо вони (росіяни, ред.) переможуть? Ось що вони роблять – вони воюють. Як мені хтось сказав цими днями, вони перемогли Гітлера, вони перемогли Наполеона. Ось що вони роблять. Вони воюють. І це неприємно", — заявив Трамп.

Він наголосив, що США мають "вийти" з війни РФ проти України, хоча й не уточнив, як це має виглядати. Республіканець знову заявив, що швидко покладе край війні, якщо буде обраний президентом.

Як повідомляв "Телеграф", днями Трамп заявляв, що не виключає, що він зустрінеться із Зеленським у ході його візиту до США. Проте деталей повідомити не забажав.