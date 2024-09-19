Зустрічі з Зеленським бути? Трамп заінтригував відповіддю

Український президент відвідає США наприкінці вересня

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп не відкидає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Це може статися наступного тижня.

Про це політик розповів, відповідаючи на запитання журналіста. Його слова наводить Reuters.

"Ймовірно, так", — сказав Трамп, коментуючи тему того, чи можлива зустріч з Зеленським. При цьому він відмовився додавати будь-які подробиці.

Як відомо, Зеленський відвідає засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня. Крім того, він говорив, що має намір показати свій план перемоги президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Дональду Трампу та Камалі Харріс.

Зеленський і Трамп у липні 2024 року провели телефонну розмову, яку вони обоє назвали "дуже хорошою".

Після цього Зеленський розповідав в інтерв’ю CNN, що висловлювання Трампа іноді лишаються незрозумілими для українців. Наприклад, він нагадав про обіцянки політика "закінчити війну за 24 години". Водночас український президент додав, що готовий провести особисту зустріч та обговорити подробиці його ідей.

Тим часом посол США при ООН говорила, що Зеленський вже показав Вашингтону свій план перемоги у війні проти Росії і там вважають, що він може спрацювати.