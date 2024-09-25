"Це фатальна помилка": Пєсков грубо відповів на заяву Зеленського в ООН і вибухнув погрозами

У Кремлі за традицією почали погрожувати Києву

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росію неможливо примусити до миру. Думка, що таке можна припустити з Москвою — фатальна помилка.

Так він відреагував на заяву Зеленського на загальних дебатах у рамках Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Слова речника президента РФ поширили росЗМІ.

Пєсков назвав позицію Зеленського про "примус Росії до миру" фатальною помилкою. Він додав, що ця помилка неминуче матиме наслідки для Києва. Адже змусити Москву до миру неможливо.

"Росія при цьому сама є прихильницею миру, але з умовою забезпечення її безпеки та виконання завдань, які стоять перед спеціальною військовою операцією", — додав представник Кремля.

Нагадаємо, що під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН Зеленський нагадав, що Росія "з першої секунди" повномасштабного вторгнення в Україну чинить міжнародні злочини. Їх "не можна виправдати згідно зі Статутом ООН".

"Путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що він сам не зупиниться. Росію можна тільки примусити до миру. І саме це потрібно — примусити Росію до миру, як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника Статуту ООН ", — заявив він у залі засідань Ради безпеки ООН..

Нагадаємо, що Зеленський привіз до США таємний плану перемоги.

Раніше "Телеграф" повідомив, що він передбачає та як відреагували у Байдена.