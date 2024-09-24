"Світ має визначитися": Байден звернувся до Генасамблеї ООН щодо України

Він запевнив, що США продовжать підтримувати Київ

Світ повинен продовжити підтримувати Україну. Вона має здобути справедливий та тривалий мир.

Про це під час виступу на Генасамблеї ООН заявив президент США Джо Байден. Він вважає, що зараз світ перебуває на історичному перехресті.

"Наші рішення визначать майбутнє на десятиліття вперед. Ми рішуче стримуємо агресію. Ми всі поважаємо статут ООН. Коли Росія вторглася в Україну, ми могли не реагувати, висловити протест і занепокоєння. Але я та віцепрезидента Гарріс активно почали діятиЮ мобілізувати допомогу. Понад 50 країн об'єдналися, і що найважливіше – український народ піднявся", – підкреслив Байден.

Президент США зазначив, що президент РФ Володимир Путін зазнав провалу у своїй основній меті – зруйнувати Україну. Водночас Байден наголосив зараз НАТО набагато сильніше, ніж раніше.

"Тепер світ має визначитися, чи будемо ми далі підтримувати Україну у здобутті своєї свободи, чи ми відійдемо і дозволимо руйнування України. Не можна втомлюватися, відвертати погляд, потрібно підтримувати Україну до того моменту, як вона отримає справедливий і тривалий мир", — підкреслив він.

Нагадаємо, у понеділок, 23 вересня, президент України Володимир Зеленський виступив у штаб-квартирі ООН. Він говорив про необхідність звільнення всіх військовополонених, а також закликав світ до глобальної єдності, щоб подолати руйнівну силу Росії та її спільників.