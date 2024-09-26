Російський безпілотник небезпечно пролетів біля ядерного об'єкта України: про що йдеться (карта)

Українська влада попереджала, що РФ може атакувати АЕС

Росіяни знову створюють небезпеку для українських АЕС. Так, вночі 25 вересня було зафіксовано черговий проліт ударного безпілотного апарату недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома". Зазначається, що БПЛА пролетів на критично низькій висоті.

"Про кожен такий факт "Енергоатом" інформує відповідні установи, адже ніхто не має права порушувати принципи ядерної та радіаційної безпеки. Енергетичний терор – одна із ворожих тактик ведення війни. Однак він має бути якнайшвидше припинений", — йдеться у повідомленні.

Де знаходиться Рівненська АЕС

Станція розташована біля міста Вараш у Рівненській області на західному Поліссі, біля річки Стир. Вона є першою в Україні атомною електростанцією з енергетичним водо-водяним реактором типу ВВЕР-440 (В-213).

Нагадаємо, раніше про те, що російські війська збираються атакувати три українські атомні електростанції заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй. Перед тим він повідомив, що РФ почала використовувати китайські супутники для фотографування українських АЕС. На його думку, це може свідчити про підготовку до можливих ударів по них.

21 вересня глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що росіяни готуються бити по розподільчих пристроях на атомних електростанціях та підстанціях передачі. За його словами, наслідки такої атаки можуть бути непередбачуваними для всього світу.