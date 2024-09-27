Сварився з Аваковим, бігав по дахах і двічі отримував громадянство України: де зараз Саакашвілі та як він виглядає

Як склалася доля одіозного грузинського політика після виїзду з України

Михайло Саакашвілі — грузинський політик, котрий двічі був президентом Грузії, а також встиг побувати і в українській політиці. Він запам’ятався своїми реформами на батьківщині, і намагався зробити кар’єру в Україні, громадянство якої отримував двічі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Михайло Саакашвілі та чим він запам’ятався українцям.

Михайло Саакашвілі — що про нього відомо

Михайло Саакашвілі народився у Тбілісі у 1967 році, зараз йому 56 років. Він із золотою медаллю закінчив школу та вступив до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка. Потім навчався за різними програмами та грантами також в Америці та Європі.

А потім він стрімко увірвався у політику Грузії — спочатку став депутатом, потім представником Грузії у ПАРЄ і міністром юстиції. Спочатку Саакашвілі підтримував чинного на той момент президента Грузії Едуарда Шеварднадзе, проте згодом став його опонентом і очолив грузинську Революцію Троянд, яка у результаті привела його до влади в країні. Михайло Саакашвілі два терміни був президентом Грузії — з 25 січня 2004 року по 25 листопада 2007 року і з 20 січня 2008 року по 17 листопада 2013 року.

Саакашвілі в Україні — чим він запам’ятався

Спочатку у 2004 році Михайло Саакашвілі підтримав українську Помаранчеву революцію та Віктора Ющенка. А після другого президентського терміну в Грузії та переслідувань через це Саакашвілі вирішив будувати політичну кар’єру в Україні. На той момент в Україні вже була у розпалі Революція Гідності, і Саакашвілі активно підтримував Майдан.

Коли Порошенко став президентом ,Саакашвілі був призначений його радником і вперше отримав громадянство від рук Петра Олексійовича. Незабаром президент зробив Михайла Саакашвілі головою Одеської обласної адміністрації. Схоже, саме спроби грузинського революціонера навести лад в Одесі та боротися з корупцією на митниці зіпсували його стосунки з Петром Порошенком.

Був казусний випадок, який запам’ятався українцям, — це палка суперечка тоді ще одеського губернатора Саакашвілі з міністром МВС Арсеном Аваковим. Це сталося у грудні 2015 року. Тоді прямо на очах у Порошенка міністр внутрішніх справ Арсен Аваков влаштував перепалку з Саакашвілі. А причиною стала розмова про корупцію та спроби кожного довести, як вони з нею борються. Після взаємних звинувачень Аваков кинув у голову Одеської ОДА склянку з водою.

Через півтора роки на посаді Порошенко звільнив Саакашвілі з посади голови Одеської ОДА і забрав у нього громадянство. У грудні 2017 року під час першої спроби затримати Саакашвілі співробітники СБУ навідалися до нього додому. Але той втік від них на дах. Зрештою, його оточили і повільно провели до виходу. А вже у лютому 2018 року грузинського політика затримали та депортували з України до Польщі.

Вдруге українське громадянство Саакашвілі отримав уже від нового президента Володимира Зеленського, це сталося у 2019 році. Після життя у Польщі та Нідерландах Михайло Саакашвілі повернувся до України 29 травня 2019 року. Вже 2020 року грузинського політика було призначено головою Виконавчого комітету з реформ в Україні.

Зараз Михайло Саакашвілі у в’язниці в Грузії

Поки Михайло Саакашвілі будував політичну кар’єру в Україні після свого президентства в Грузії, на батьківщині проти нього заводили кримінальні справи і навіть заочно заарештовували. Його звинувачують у перевищенні та зловживанні службовим становищем під час президентства, організації нападу на колишнього депутата Гелашвілі у 2005 році, у розтраті бюджетних коштів та ще у кількох злочинах.

Через 8 років у жовтні 2021 року Саакашвілі вперше повернувся до Грузії і одразу був заарештований правоохоронними органами. Його відправили до в’язниці, де він перебуває і зараз. На останніх фото в мережі та новинах можна побачити, що політик сильно схуд, а його стан здоров’я різко погіршився. Свій арешт Михайло Саакашвілі вважає незаконним та називає себе політичним в’язнем.

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