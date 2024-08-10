Ударили під час священної молитви: Ізраїль скерував ракети на школу в Секторі Газа, подробиці

Цілили по командному центру ХАМАСу

Ізраїль ударив по школі в Секторі Газа, де перебували переселенці. Внаслідок атаки 10 серпня загинуло понад 100 осіб.

Водночас Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що удар було скеровано по командному центру палестинського угруповання ХАМАС. Про це повідомляє Reuters.

"Ізраїльські удари були націлені на переміщених осіб під час здійснення фаджр (світанкової молитви — Ред.), що призвело до швидкого збільшення кількості жертв", — йдеться у повідомлені підконтрольної ХАМАСом пресслужби уряду Гази.

Проте, за словами ЦАХАЛ, удар у Секторі Газа був скерований по командно-контрольному центру, який служив укриттям для терористів і командирів палестинського угруповання.

"ЦАХАЛ завдав точного удару по терористах ХАМАСу, які діяли в командно-контрольному центрі ХАМАС, вбудованому в школу Ат-Табаїн і розташованому поруч з мечеттю в Дарадж-Туффах, яка служить притулком для жителів міста Газа", — кажуть в ізраїльській армії.

Армія оборони Ізраїлю наголосила, що вжила усіх заходів задля зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню. Зокрема, було використано високоточні боєприпаси, повітряне спостереження і розвідувальну інформацію.

Водночас представник цивільної оборони Гази, якого цитує CNN, повідомив про 17 загиблих, більшість із них діти, щонайменше 63 людей постраждали.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ізраїльська армія ліквідувала чергового командира бойовиків ХАМАСу.