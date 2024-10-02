"Ми зробимо все": в Ізраїлі пообіцяли помститися Ірану за ракетний удар — і дотримали слова

Ізраїль йде вперед, а вісь зла відступає, заявив Нетаньяху

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що масована ракетна атака Ірану на Ізраїль увечері 1 жовтня була великою помилкою. Він додав, що Тегеран "поплатиться за це".

За його словами, удар по Ізраїлю провалився і був зірваний завдяки ізраїльській системі ППО, яка є найдосконалішою у світі. Нетаньяху також подякував США за підтримку, пише The Times of Israel.

"Режим в Ірані не розуміє нашої рішучості захищати себе і нашої рішучості помститися нашим ворогам", — сказав Нетаньяху, додавши, що "вони зрозуміють".

Прем’єр-міністр Ізраїлю наголосив, що "хто на нас нападе – ми на нього". За його словами, так було всюди, де Ізраїль бореться з "віссю зла" — на Західному березі річки Йордан, у Газі, Лівані, Ємені, Сирії та Ірані. Закликаючи "сили світла у світі" об’єднатися проти Тегерана, Нетаньяху закликав їх "стояти з Ізраїлем".

"Вибір між тиранією та свободою, між благословенням і прокляттям ніколи не був чіткішим... Ізраїль йде вперед, а вісь зла відступає. Ми зробимо все необхідне, щоб продовжити цю тенденцію, досягти всіх цілей війни, насамперед повернення всіх наших заручників, забезпечити наше існування та майбутнє", – сказав він.

Спікер ЦАХАЛу контрадмірал Деніел Хагарі повідомив журналістам після атаки, що Військово-повітряні сили Ізраїлю "продовжують працювати на повну потужність, і сьогодні (1 жовтня, — ред.) увечері також продовжуватимуть завдавати потужних ударів на Близькому Сході, як це було в протягом останнього року”.

"Системи ППО Ізраїлю та США діяли ефективно. Була тісна співпраця у виявленні та перехопленні. Сьогодні вночі Іран зробив серйозний вчинок і підштовхує Близький Схід до ескалації. Ми будемо діяти в тому місці й у час, який ми оберемо, згідно з вказівками політичного корпусу. Сьогоднішня подія матиме наслідки", – сказав він.

У ніч проти 2 жовтня Армія Ізраїлю завдавала ударів по об’єктах терористичного угруповання "Хезболли" в Бейруті. Про це повідомляється в Telegram-каналі ЦАХАЛ.

Як писав "Телеграф", ЦАХАЛ заявив, що під час іранської ракетної атаки на Ізраїль увечері 1 жовтня протиповітряна оборона країни збила велику кількість ракет. Загалом кількість випущених ракет оцінили у 180 одиниць. Декілька ракет перехопили американські системи протиповітряної оборони, які допомагали відбивати атаку.