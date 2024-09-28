Один з останніх ватажків "Хезболли" Насралла ліквідований: в Кремлі вже зробили провокаційну заяву
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Був одним з ватажків "Хезболли" 32 роки
Ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли підтвердила армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) внаслідок удару по штабу терористичної організації. Також заявляють про ймовірну загибель і його доньки Зейнаб Насралла.
Про це йдеться у заяві ЦАХАЛ у мережі X. Водночас нібито смерть доньки офіційні джерела не підтверджують.
"Хасан Насралла більше не зможе тероризувати світ", — йдеться у повідомлені ізраїльських військових.
Зазначається, що у п'ятницю, 27 вересня, внаслідок точкового удару по центральному штабу терористичної організації "Хезболла", який знаходився під землею житлового будинку в районі Дахіе в Бейруті, було ліквідовано одного з засновників руху Хасана Насралли, командувача Південного фронту угруповання Алі Каркі та інших командирів.
За словами ЦАХАЛу, удар було завдано, коли у штаб-квартирі перебувало вище командування "Хезболли" і "здійснювало терористичну діяльність проти громадян Ізраїлю".
Насралла керував терористичним рухом 32 роки і за цей період армія Ізраїлю поклала на нього відповідальність за вбивства сотні цивільних і солдат, і за тисячі терористичних актів.
"Він був відповідальним за керівництво і здійснення терористичних атак по всьому світу, в яких були вбиті цивільні особи різних національностей. Насралла був центральною особою, яка приймала рішення, і стратегічним лідером організації", — пише ЦАХАЛ.
Нагадаємо, що ліванський рух "Хезболла" приєднався до терористичної організації ХАМАС у війні проти Ізраїлю 8 жовтня. Обидві організації здійснюють постійні напади на громадян країни, "втягуючи Ліван і весь регіон у ширшу ескалацію".
Зауважимо, що 27 вересня високопоставлений американський чиновник підтвердив ABC News — метою авіаудару був ватажок "Хезболли" Хасан Насралла. Тоді ж агенція AFP із посиланням на джерело, наближене до Хезболли, повідомило, що Насралла "у порядку". Проте наразі відомо, що він загинув.
Водночас в Росії обурені ліквідацією ватажка "Хезболли" та вважають це неправомірними діями.
"Тепер у демократичному світі офіційно дозволено знищувати будь-кого в інших країнах, якщо вважаєш, що "він несе загрозу для твоєї держави"? Просто в нас тут є один лідер. Чи можна його ракетою прямо в центрі Києва вдарити за ізраїльським зразком? А то ми чомусь дотримуємося якихось старомодних правил пристойності", — пише журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.
Раніше "Телеграф" розповідав, як здетонували пейджери під час атаки на "Хезболлу" та де була вибухівка.