Один з останніх ватажків "Хезболли" Насралла ліквідований: в Кремлі вже зробили провокаційну заяву

Був одним з ватажків "Хезболли" 32 роки

Ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли підтвердила армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) внаслідок удару по штабу терористичної організації. Також заявляють про ймовірну загибель і його доньки Зейнаб Насралла.

Про це йдеться у заяві ЦАХАЛ у мережі X. Водночас нібито смерть доньки офіційні джерела не підтверджують.

"Хасан Насралла більше не зможе тероризувати світ", — йдеться у повідомлені ізраїльських військових.

Зазначається, що у п'ятницю, 27 вересня, внаслідок точкового удару по центральному штабу терористичної організації "Хезболла", який знаходився під землею житлового будинку в районі Дахіе в Бейруті, було ліквідовано одного з засновників руху Хасана Насралли, командувача Південного фронту угруповання Алі Каркі та інших командирів.

Зейнаб Насралла

За словами ЦАХАЛу, удар було завдано, коли у штаб-квартирі перебувало вище командування "Хезболли" і "здійснювало терористичну діяльність проти громадян Ізраїлю".

Насралла керував терористичним рухом 32 роки і за цей період армія Ізраїлю поклала на нього відповідальність за вбивства сотні цивільних і солдат, і за тисячі терористичних актів.

"Він був відповідальним за керівництво і здійснення терористичних атак по всьому світу, в яких були вбиті цивільні особи різних національностей. Насралла був центральною особою, яка приймала рішення, і стратегічним лідером організації", — пише ЦАХАЛ.

Нагадаємо, що ліванський рух "Хезболла" приєднався до терористичної організації ХАМАС у війні проти Ізраїлю 8 жовтня. Обидві організації здійснюють постійні напади на громадян країни, "втягуючи Ліван і весь регіон у ширшу ескалацію".

Зауважимо, що 27 вересня високопоставлений американський чиновник підтвердив ABC News — метою авіаудару був ватажок "Хезболли" Хасан Насралла. Тоді ж агенція AFP із посиланням на джерело, наближене до Хезболли, повідомило, що Насралла "у порядку". Проте наразі відомо, що він загинув.

Водночас в Росії обурені ліквідацією ватажка "Хезболли" та вважають це неправомірними діями.

"Тепер у демократичному світі офіційно дозволено знищувати будь-кого в інших країнах, якщо вважаєш, що "він несе загрозу для твоєї держави"? Просто в нас тут є один лідер. Чи можна його ракетою прямо в центрі Києва вдарити за ізраїльським зразком? А то ми чомусь дотримуємося якихось старомодних правил пристойності", — пише журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

Раніше "Телеграф" розповідав, як здетонували пейджери під час атаки на "Хезболлу" та де була вибухівка.