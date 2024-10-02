Британська компанія відкликає ... гарбузовий суп: що трапилося

Marks&Spencer пропонує повернути гроші

Британська компанія Marks&Spencer відкликає гарбузовий суп Smooth Butternut Squash через те, що в ньому, можливо, виявилися дрібні металеві частинки. Агентство з харчових стандартів випустило термінове попередження щодо потенційно небезпечного продукту.

Йдеться про упаковку по 600 г з терміном придатності до 6 жовтня 2024 року, пише Metro. Тим, хто вже купив суп, рекомендується не їсти його, а натомість повернути до найближчого магазину та отримати повне повернення грошей.

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"Безпека клієнтів має першорядне значення для Marks&Spencer, і ми дуже серйозно ставимося до всіх питань, пов’язаних з виробництвом наших продуктів харчування. Будь-який покупець, який має цей продукт, може повернути його до найближчого магазину, де йому буде надано повне повернення коштів. Безпека та технологія приготування жодних інших продуктів M&S не порушені", – йдеться у заяві компанії.

Видання зазначає, що відкликання M&S відбулося через кілька днів після того, як інші провідні супермаркети Великобританії оголосили про термінове відкликання понад 50 найменувань продуктів харчування, які були визнані небезпечними для споживання. Тоді європейське агентство з безпеки харчових продуктів попередило, що продукти, що продаються в Aldi, Spar і Domino’s, потенційно містять арахіс, який може бути "небезпечним для життя" для людей, які страждають на алергію. Серед таких товарів були: соус із часником та травами від Aldi, соуси Domino’s, наповнювачі для сендвічів та картопляний салат від Booker, а також різні сендвічі, роли та салати з пасти від Spar.

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