Простий рецепт із соєво-гірчичним маринадом, лимоном і цибулею

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Щоб скумбрія не розвалювалася, перед запіканням розморозьте її в пакеті на нижній полиці холодильника протягом 10–12 годин. Тепла вода й мікрохвильовка руйнують ніжне м’ясо: риба втрачає сік і розповзається на деку.

REFOOD рекомендує під час чищення обов’язково зішкребти чорну плівку всередині черева, яка дає гіркоту. Видаліть нутрощі, голову або зябра, зріжте плавці, промийте й обсушіть тушку, а з одного боку зробіть 3–4 поперечні надрізи до хребта.

Для маринаду змішайте соєвий соус, гірчицю, олію, мед і перець. Солі не додавайте: соєвий соус уже солоний. Натріть скумбрію зовні, всередині та в надрізах, накрийте й залиште на 30 хвилин.

Перед запіканням скумбрію залишають у маринаді на 30 хвилин Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Фольгу застеліть пергаментом і змастіть його олією. Викладіть кільця цибулі, зверху – рибу, в надрізи вставте половинки кружалець лимона, а в черево – кріп. Герметично загорніть швом догори, залишивши над тушкою простір, щоб фольга не притискала шкіру.

Розігрійте духовку до 200 °C у режимі "верх-низ". Тушку вагою 400 г запікайте закритою 18 хвилин, вагою 600 г – 22 хвилини. Розгорніть, змастіть залишками маринаду й підрум’яньте ще 5–7 хвилин під верхнім нагрівом або грилем. Не перетримуйте, щоб зберегти соковитість: готова м’якоть біля хребта непрозора й легко відходить від кістки.

Соєвий соус у маринаді дає достатньо солі, тож додавати її не потрібно Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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