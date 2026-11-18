Тривале знеструмлення загрожує також проблемами з роботою каналізації

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Три доби без води під час блекауту – можливий сценарій, якщо електрика повністю зникне, а насосні станції не матимуть генераторів. За резервного живлення воду можуть подавати кілька годин на день.

Детальніше читайте на "Телеграфі": Мільйони українців залишаться без води взимку? Де паніка перебільшена, а кому варто готуватися

Про роботу насосів без електрики розповів віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира. За його поясненням, під час масштабних знеструмлень насосні станції переводять на генератори, однак цілодобово вони працювати не можуть.

Артем Шира Джерело: Facebook

Якщо ж у квартирах буде світло хоча б чотири-вісім годин на добу, насоси, найімовірніше, зможуть працювати. Після повернення електрики час відновлення водопостачання залежатиме від розміру станції та довжини траси.

"Усе залежить від довжини траси. Маленька насосна станція запрацює одразу, як її увімкнули. Якщо ж це велика центральна станція і труби повністю без води, то йдеться про кілька годин. Кажуть, що можуть бути й дні, але я не розумію чому. Мені здається, кількох годин достатньо", – пояснює Артем Шира.

Раніше "Телеграф" розповідав, як помитися без води та зігрітися без опалення. Напередодні складної зими мешканка Дніпра поділилась порадами.