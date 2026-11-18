Поліція виклала свою версію

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У луцькій гімназії №19 батьки учнів 8–9 класів поскаржилися на офіцерку безпеки Аліну Саливончик. За їхніми словами, пошуки сигарет супроводжуються публічним роздяганням і роззуванням дітей. Патрульна поліція пояснила один з епізодів добровільними діями учня.

Про скарги батьків повідомляє "Конкурент". Одна з матерів погодилася анонімно розповісти про те, що відбувається, побоюючись небажаних наслідків для своєї дитини у школі.

На що скаржаться батьки

За словами матері, Саливончик почала працювати в гімназії з початку навчального року, після чого перевірки в пошуках сигарет та інших засобів для куріння стали щоденними. Жінка стверджує, що огляди можуть відбуватися кілька разів протягом навчального дня і стосуються як хлопців, так і дівчат.

"Доходить до того, що вона їх роздягає, роззуває, устілки дістає… На яких підставах вона це робить? Вони що, злочинці? Це звичайні діти! Їм неприємно", – розповіла мати учня.

Жінка каже, що її дитина ніколи не курила і її не помічали за цим, але після таких оглядів повертається додому пригніченою. За її словами, офіцерка вимагає знімати куртки, вивертає вміст рюкзаків і кишень, а дитина вже не хоче ходити до школи.

Школа №19/Фото: konkurent.ua

Як відреагувала директорка гімназії

Директорка гімназії №19 Анжела Масиник заявила, що батьки не зверталися до неї з такими скаргами. Вона повідомила, що спостерігає за роботою офіцерки і бачить, як та проводить роз’яснювальну роботу з дітьми.

"Про те, що вона когось змушує роздягатися й роззуватися, – чую вперше. Я спостерігаю за її роботою. Вона багато проводить просвітницької роботи, пояснює дітям… Але, на жаль, у нас є дівчата, які приносять "парилки", вейпи", – сказала Масиник.

Анжела Масиник/Фото: konkurent.ua

Керівниця пов’язала можливий конфлікт із невдоволенням частини учнів жорсткою позицією школи щодо куріння та безпеки. Вона пообіцяла з’ясувати думку школярів і припустила проведення анонімного опитування.

Що пояснили в патрульній поліції

У патрульній поліції Волині заявили, що інспектори мають забезпечувати безпечне освітнє середовище та запобігати потраплянню до шкіл небезпечних і заборонених предметів. Відомство послалося на Інструкцію №663, яка передбачає заходи проти вживання дітьми наркотиків, алкоголю й тютюнових виробів, зокрема рідин для електронних сигарет.

"У ситуаціях, коли виникає підозра щодо наявності в учня заборонених предметів, обставини з’ясовують за участю педагогів і батьків або законних представників дитини", – повідомили в патрульній поліції.

Описуючи епізод зі звернення, патрульні виклали іншу версію: учень сам повідомив інспекторці про можливу наявність забороненого предмета у кросівку. За твердженням поліції, у присутності педагога він самостійно зняв взуття і показав його вміст.

У відомстві наголосили, що всі профілактичні заходи мають проводитися з дотриманням прав дитини та повагою до її гідності.

Як повідомляв "Телеграф", 9 листопада уламки російського реактивного безпілотника впали на шкільний спортивний майданчик у Деснянському районі Києва. Ворог атакував столицю дронами в той час, коли діти перебували в навчальному закладі.