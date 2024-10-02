Британская компания отзывает ... суп из тыквы: что случилось

Marks&Spencer предлагает вернуть деньги

Британская компания Marks&Spencer отзывает суп из тыквы Smooth Butternut Squash из-за того, что в нем, возможно, оказались мелкие металлические частицы. Агентство по пищевым стандартам выпустило срочное предупреждение в отношении потенциально опасного продукта.

Имеются в виду упаковки по 600 г со сроком годности до 6 октября 2024 года, пишет Metro. Тем, кто уже купил суп, настоятельно рекомендуется не есть его, а вместо этого вернуть в ближайший магазин и получить полный возврат денег.

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"Безопасность клиентов имеет первостепенное значение для Marks&Spencer, и мы очень серьезно относимся ко всем вопросам, связанным с производством наших продуктов питания. Любой покупатель, у которого есть этот продукт, может вернуть его в ближайший магазин, где ему будет предоставлен полный возврат средств. Безопасность и технология приготовления других продуктов M&S не нарушены", – говорится в заявлении компании.

Издание отмечает, что отзыв M&S произошел через несколько дней после того, как другие ведущие супермаркеты Великобритании объявили о срочном отзыве более 50 наименований продуктов питания, которые были признаны небезопасными для употребления в пищу. Тогда европейское агентство по безопасности пищевых продуктов предупредило, что продукты, продаваемые в Aldi, Spar и Domino's, потенциально содержат арахис, который может быть "опасным для жизни" для людей, страдающих аллергией. Среди таких товаров были: соус с чесноком и травами от Aldi, соусы Domino's, наполнители для сэндвичей и картофельный салат от Booker, а также различные сэндвичи, роллы и салаты из пасты от Spar.

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