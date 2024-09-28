Наслідки відчують у всьому світі: до чого призведе ліквідація ватажка "Хезболли"

"Хезболла" мала своїх послідовників далеко за межами Близького Сходу

Смерть лідера радикального руху "Хезболла" Хасана Насралли матиме наслідки не лише для Близького Сходу. Це пов'язано з тим, що він був як військовим, так й релігійним лідером.

Про це експерт з безпеки з університету Хайфи Дан Шуфтан розповів виданню Bild. За його словами, знищення Насралли "в сто разів важливіше за вбивство лідера ХАМАС".

"Хасан Насралла був не лише військовим лідером армії, у якої більше балістичних ракет, ніж у більшості країн світу, але й релігійним лідером. Він був героєм та натхненником для мільйонів людей, які вірили у новий світовий порядок на чолі з ісламістами", — сказав Шуфтан.

Видання зазначає, що "Хезболла" активно діє не лише на Близькому Сході, а й у Європі та Південній Америці. Він також активно підтримував режим Башара Асада у Сирії, через що у нього з’явилося багато ворогів в арабському світі. У самому Лівані його популярність теж падала через корупцію та придушення протестів бойовиками.

"Загибель Насралли позбавляє ісламістів об’єднуючої фігури, а Іран — найважливішого інструменту його регіональної політики", — зазначає видання.

Як повідомлялося раніше, ліквідація ватажка "Хезболли" відбулася 27 вересня під час ізраїльського авіаудару за Бейрутом, разом з ним загинули й кілька командирів, серед яких командувач південного фронту Алі Каркі.

Вважається, що новим лідером руху стане Хашем Сафіддін, котрий є братом Насралли.