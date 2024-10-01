"Іран готує неминучу атаку": Білий дім попередив про небезпеку для Ізраїлю

У Штатах запевнили, що допоможуть Ізраїлю

У Білому домі заявили, що Іран готує атаку балістичними ракетами по Ізраїлю. США готові зробити все можливе, щоб допомогти Ізраїлю перехоплювати все, що направить Іран.

Про це пише CNN, посилаючись на слова високопоставленого представника Білого дому. Він зазначив, що прямий військовий напад на Ізраїль матиме серйозні наслідки для Ірану.

"Сполучені Штати мають ознаки того, що Іран готується до неминучого запуску балістичної ракети проти Ізраїлю. Ми активно підтримуємо оборонні приготування для захисту Ізраїлю від цієї атаки. Прямий військовий напад Ірану на Ізраїль матиме серйозні наслідки для Ірану", — сказало джерело.

Також представник Білого дому додав, що США готові допомогти перехоплювати все, що Іран направить у бік Ізраїлю.

"Подібно до того, як США запропонували свою допомогу у квітні, коли Іран запустив хвилю безпілотників і ракет у бік Ізраїлю — переважна більшість з яких була успішно перехоплена", — заявив американський чиновник.

Масштаби передбачуваної іранської атаки цього разу поки що не зрозумілі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Ізраїль розпочав військову операцію проти Лівану, тим самим розпочавши новий етап конфлікту у регіоні. На тлі цього президент Ірану Масуд Пезешкіан попередив про можливі "незворотні наслідки" залучення його країни до конфлікту. Він також звинуватив Ізраїль у спробі спровокувати повномасштабну війну на Близькому Сході