Байден планує поговорити з Нетаньяху: хоче відмовити Ізраїль від війни

Перед ліквідацією Насралли Нетаньяху відхилив пропозицію про припинення вогню за посередництва США та Франції

Президент США Джозеф Байден планує розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Він зробить це найближчим часом, оскільки після ліквідації генерального секретаря проіранського радикального угруповання "Хезболла" Хасана Насралли напруженість на Близькому Сході зростає великими темпами.

Про це повідомило CNN, навівши коментар Байдена для преси після його візиту до військово-повітряної бази в Дуврі. Байден підтвердив, що поговорить з Нетаньяху. За словами американського президента, хотілося б уникнути тотальної війни на Близькому Сході.

"Ми дійсно повинні уникнути [війни]… Ми вже вжили заходів обережності щодо наших посольств і персоналу, який хоче виїхати, але ми ще не вирішили це питання. Але ми щосили працюємо з французами та багатьма іншими", – сказав він.

Видання нагадує, що перед ліквідацією Насралли Нетаньяху відхилив пропозицію про припинення вогню за посередництва США та Франції. Це неабияк розлютило Вашингтон. Щобільше, про "пейджерну операцію" в Бейруті та про підготовку ліквідації Насралли Ізраїль повідомив США тільки після початку цих подій, що вибісило американських посадовців ще сильніше.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що в Ірані захвилювались після ударів Ізраїлю по Хезболлі. Президент Ірану Масуд Пезешкіан зробив гучну заяву, попереджаючи про можливі "незворотні наслідки" втягнення його країни у конфлікт.

Як повідомлялося раніше, ліквідація ватажка "Хезболли" відбулася 27 вересня під час ізраїльського авіаудару по Бейруту, разом з ним загинули й кілька командирів, серед яких командувач південного фронту Алі Каркі. Вважається, що новим лідером руху стане Хашем Сафі ад-Дін, який є родичем Насралли.