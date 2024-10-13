"Хезболла" обошла "Железный купол" и нанесла удар по Израилю, много пострадавших (видео)

Некоторые из пострадавших были эвакуированы вертолетами

В воскресенье, 13 октября, в израильском городе Беньямин в районе Рамот-Менаше произошел мощный взрыв. Как оказалось "Хезболла" запустила 3 ​​дрона из Ливана и один из них обошел "Железный купол" и проник вглубь Израиля.

Об этом сообщает издание Ynet. В результате произошедшего пострадало около 39 человек и пять из них находятся в критическом состоянии.

Известно, что БПЛА выпустил ракету, а затем сам взорвался на территории израильского города Беньямин на севере Израиля. Свидетели говорят о том, что они услышали невероятный "грохот" и затем увидели зарево.

При этом сигнал воздушной тревоги не прозвучал.

Около 39 человек получили ранения разной степени тяжести. Состояние как минимум четырех раненых является критическим.

Некоторые из пострадавших были эвакуированы вертолетами в различные больницы Израиля.

По информации СМИ, беспилотники "Хезболлы" смогли обмануть израильскую систему противовоздушной обороны и обойти "Железный купол". Было запущено как минимум два беспилотника. Один из них удалось перехватить ПВО, а второй все же проник вглубь Израиля.

При этом сигнал воздушной тревоги не прозвучал.

Армия обороны Израиля выясняет причины произошедшего. По данному факту проводится расследование.

Напомним, Израиль провел серию масштабных атак против "Хезболлы" с использованием взрывчатки, заложенной в средства связи. После этого он провел серию авиаударов по Бейруту и ликвидировал главаря организации Хасана Насраллу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США призывали Израиль отказаться от идеи проведения наземного вторжения, однако, похоже, что выбор уже был сделан.