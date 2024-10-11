Не має бути застосована: США суворо застерегли Росію від використання будь-якої ядерної зброї

Росія не має права застосувати будь-яку ядерну зброю

Росія отримає дуже багато проблем, якщо спробує застосувати так звану "тактичну ядерну зброю". Використання ядерної зброї будь-якого типу не може вважатися "тактичним" за характером та своїми наслідками, тож ядерна зброя взагалі не має бути застосована.

Про це заявив радник делегації США при ОБСЄ з питань контролю над озброєннями Деніел Вартко під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, повідомляє "Укрінформ". Вартко зазначив, що застосування росіянами будь-якої ядерної зброї "докорінно змінило б характер конфлікту".

"Я також хотів би відреагувати на заяву, зроблену Російською Федерацією на цьому форумі минулого тижня, коли вона натякнула на потенційне застосування Росією так званої "тактичної ядерної зброї" у відповідь на певні конвенційні атаки. Сполучені Штати знову заявляють, що застосування будь-якої ядерної зброї не може бути визначене або вважатися "тактичним" ні за характером, ні за наслідками", – сказав дипломат.

Нагадаємо, Росія внесла правки до своєї ядерної доктрини і залишила за собою право застосувати ядерну зброю у разі "агресії" проти себе та Білорусі. Також "агресія" проти Росії з боку неядерної держави в союзі з ядерною (тут натяк на Сполучені Штати Америки — ред.) розглядатиметься як напад на Росію.

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував зміни в ядерній доктрині РФ. За його словами, у цьому немає "нічого нового". Глава Польщі пояснив, що якщо дивитися на ці новини холодно і без паніки, то слід чітко зазначити: це повторює те, що вже багато років написано у російській військовій доктрині.

Додамо, що якби Росія застосувала б по Україні ядерну зброю, США готові були відповісти на це. У Вашингтона є детально описаний можливий удар по військових силах РФ, з яким Кремль ознайомився ще у 2022 році.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Лукашенко пригрозив НАТО ядерною зброєю слідом за Путіним і показав свою червону лінію. Він заявив, що поляки та американці вже вишикувалися вздовж державного кордону і готові напасти. Нажаль, це не так.