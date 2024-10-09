Литва готується до вторгнення: на мостах з’явилися "зуби дракона" (фото)

Частину мостів замінують, а іншу — перекриють

Литва продовжує зміцнювати шляхи, які ведуть до Калінінградської області Росії. Для цього частину мостів замінували, а інші перекриті протитанковими загородженнями.

Одним із таких є міст через річку Неман, який завершили барикадувати 9 жовтня. Про це повідомив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас у своєму Facebook.

Він зазначив, що згодом захисні структури поповняться залізними балками, а поки що литовські військові проводять перевірки того, як довго "зуби дракона" зможуть протриматися у разі спроб там пройти важкою технікою.

Міністр каже, що частину мостів, які ведуть до Росії, будуть укріплені, інша ж частина замінована, а у разі нападу підірвана.

Кащюнас також додав, що у разі мосту Немана, "зуби дракона" та протитанкові їжаки є лише допоміжним заходом, а основну роботу у разі нападу зробить артилерія.

Як повідомлялося раніше, країни Балтії змінили підхід до захисту від можливого російського вторгнення. Якщо раніше вони планували пропустити їх на свою територію, а потім знищити у сприянні військам НАТО, то тепер приклад України показав, що це не найкращий варіант.