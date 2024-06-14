Розвалився на дві частини: у Росії впав пасажирський літак (фото)

На борту було понад 40 людей

У Росії на півострові Ямал звалився пасажирський літак Ан-26-100 авіакомпанії "ЮТейр". Він буквально розвалився на дві частини під час посадки.

На його борту перебувало п’ятеро членів екіпажу та 36 пасажирів. Про це пишуть РосЗМІ.

Зазначається, що причиною падіння могло бути те, що повітряний борт зачепив шасі огорожу аеропорту. Адже, за попередніми даними, через сильний туман і погану видимість пілоти літака випустили шасі раніше необхідного при сильному вітрі. Офіційно цю версію ще не було підтверджено.

Півострів Ямал на карті

РосЗМІ зазначають, що капітан повітряного судна Ігор Ч. та другий пілот Олексій Р. отримали травми різного ступеня важкості. Також постраждала і одна із пасажирок.

Борт прямував із Сабетти і здійснював посадку на аеродромі "Утренний", але не долетів до повітряно-посадкової смуги кілометр. На цей час аеропорт не приймає рейси.

Зазначимо, що через санкції, які діють проти Росії, у РФ все частіше трапляються випадки поломок літаків, а також їхніх аварійних посадок. Обслуговування бортів вимагає дедалі більше винахідливості від росіян, адже постачання потрібних запчастин немає.

Раніше "Телеграф" писав, що військово-транспортний російський літак Ан-12 запросив аварійну посадку на аеродромі Хурба в Комсомольську-на-Амурі в Хабаровському краї.