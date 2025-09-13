Вже готують до престолу? Як виглядає донька Кім Чен Ина, яку називають його наступницею

Дівчинка ще зовсім юна, але вже почала з’являтися поруч із батьком на публічних заходах

Кім Чу Е — дочка північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. Дівчинці лише 13 років, але її вже готують до того, що вона стане наступницею батька. Останнім часом вона все частіше з’являється на публіці, і в мережі навіть є її фото.

"Телеграф" розповість, що відомо про дочку північнокорейського лідера Кім Чен Ина, яку готують стати його наступницею.

Що відомо про Кім Чу Е?

Інформації про дітей Кім Чен Ина дуже мало, оскільки країна дуже закрита, а всі дані про державну верхівку засекречені. За деякими чутками, північнокорейський диктатор має трьох дітей — двох синів і дочку. Однак серед них найпублічніша саме дівчинка Кім Чу Е.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин. Фото: Getty Images

Як стверджує південнокорейська розвідка, доньці диктатора близько 13 років, і її вже готують стати наступницею батька. У мережі є кілька фотографій Кім Чу Е, на яких можна побачити, як вона виглядає.

Вперше про існування дочки у Кім Чен Ина заговорив американський баскетболіст Денніс Родман у 2013 році. Він був із візитом у Пхеньяні і нібито тримав "маленьку Ju Ae" на руках.

Дочка Кім Чен Ина — Кім Чу Е. Фото: Getty Images

А ось офіційно Кім Чу Е дебютувала на публіці як дочка Кім Чен Ина у листопаді 2022 року. Вона з’явилася разом із батьком на запуску міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-17". З того часу і заговорили про ймовірну наступницю північнокорейського лідера.

З 2022 року Кім Чу Е почала з’являтися на публіці. Фото: Getty Images

У серпні 2025 року Кім Чу Е з’явилася разом із батьком на військовому параді в Китаї. Це був перший закордонний візит дівчинки з батьком. Як вважають у південнокорейській розвідці, під час цієї поїздки дочка диктатора мала отримати досвід закордонних візитів.

Кім Чен Ин на військовому параді в Китаї. Фото: Getty Images

Проте є й критики ідеї спадкоємства. Справа в тому, що в Північній Кореї панує патріархат, і жінки при владі — рідкісне явище. Тож публічні появи Кім Чен Ина з дочкою можуть бути частиною його піару та закріплення образу дбайливого батька.

Кім Чу Е ймовірно готують до престолу в Північній Кореї. Фото: Getty Images

