Спікер Палати представників США затягує розгляд допомоги Україні: що придумав Джонсон

Остаточне рішення ще не прийняте

Спікер Палати представників США Майк Джонсон має намір дозволити членам Конгресу протягом 72 годин прочитати текст законопроєктів щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Після цього вони можуть бути винесені на розгляд.

Про це повідомляє NBC News. Там нагадали, що у понеділок, 15 квітня, Джонсон оприлюднив план надання іноземної допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню в окремих законопроєктах і передав четвертий законодавчий акт, який об’єднує інші пріоритети національної безпеки США.

У разі оприлюднення тексту законопроєктів у вівторок, 15 квітня, як сподівається Джонсон, це може означати, що Палата може не проголосувати за них до п’ятниці, 19 квітня. Водночас зазначається, що в четвер, 18 квітня, Палата представників мала піти на тижневу перерву, але це може змінитися і документи можуть бути проголосовані у п'ятницю.

Джонсон зазначив, що конференція Республіканської партії має намір голосувати окремо за питання про допомогу іноземним державам і що він віддасть перевагу надсиланню кожного законопроєкту окремо, але остаточного рішення щодо того, чи об’єднати їх разом, ще не прийнято.

Спікер Палати представників також заявив, що питання допомоги Україні було "найбільш спірним" на конференції Республіканської партії. Він підкреслив, що більша частина коштів із законопроєкту все одно піде на поповнення американських складів, що буде корисним для створення американських робочих місць.

"Кожен член Конгресу зрештою зможе проголосувати по совісті з усіх цих питань, і у кожного буде можливість зважити та внести поправки, які він вважає слушними. Я думаю, що кінцевий варіант буде чимось, у чому кожен зможе бути впевненим, тому що він має проголосувати за свій округ і проголосувати за своє сумління", – сказав він.

Нагадаємо, минулого тижня спікер Палати представників США Майк Джонсон вів переговори з Білим домом, готуючись до голосування за пакет військової допомоги для України та Ізраїлю. А також ухвалення закону, який би структурував частину фінансування для Києва у вигляді позики.