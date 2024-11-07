Трамп може отримати вирок після виборів, у чому він винний

Суд у США може ухвалити вирок вже обраному президенту США найближчим часом

Дональд Трамп, який нещодавно знову виграв президентські вибори у США, ризикує опинитися за ґратами у справі порноакторки Стормі Деніелс.

Про це написав у Telegram український блогер Роман Шрайк. Він зазначив, що присяжні ще у травні 2024 року визнали Трампа винним, але суд двічі переносив винесення вироку.

Іншими словами, Трамп, де-факто, був визнаний злочинцем, але де-юре покарання йому досі ніхто не визначив. 26 листопада суддя має оголосити, як саме буде покараний Трамп, пише Шрайк.

Скандал навколо Дональда Трампа та Стормі Деніелс виник незадовго до президентських виборів у США 2016 року. Він був пов’язаний з угодою про нерозголошення, підписаною особистим адвокатом Трампа Майклом Коеном з одного боку і Стормі Деніелс — з іншого.

Зірка фільмів для дорослих розповіла, що познайомилася з Трампом ще у 2006 році під час рекламного турніру з гольфу у штаті Невада. Тоді йому було 59 років і він був одружений з Меланією Трамп, від якої мав дітей, а їй — 27.

За її словами, Трамп нібито вступив із нею у сексуальний зв’язок у номері готелю, перед цим, ймовірно, підмішавши у напої сильні психотропні речовини. Пізніше вона заявляла, що на неї та членів її сім’ї нібито чинився тиск, щоб вона підписала угоду про нерозголошення.

2018 року адвокат Трампа Коен визнав себе винним і заявив під присягою, що заплатив Деніелс за погодженням з Трампом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "президент" Білорусі Олександр Лукашенко готовий номінувати Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він зможе припинити війни.