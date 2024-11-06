На тлі перемоги Трампа лідери ЄС їдуть до Орбана: говоритимуть і про війну в Україні

Орбан уже привітав Трампа з перемогою

У четвер, 7 листопада, в Будапешті пройде п’ята зустріч лідерів Європейської політичної спільноти. Хоча захід було заплановано давно, він символічно відбудеться на тлі вражаючої перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах в США.

Згідно з програмою заходу, яка є в розпорядженні "Телеграфу", зустріч пройде під головуванням прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана — політика, якого називають чи не єдиним "другом Трампа" в Європі.

Угорський прем’єр уже виступив із заявою, що через президентство Трампа ЄС має змінити свою стратегію щодо підтримки Києва.

"Сьогодні вночі у США перемогли республіканці, це виносить на порядок денний питання для європейських лідерів, чи здатна Європа самостійно зберігати фінансову та військову підтримку України, яка була досі. Я в цьому дуже сумніваюся, тому потрібна буде нова європейська стратегія", — наводять слова Орбана російські ЗМІ, посилаючись на його виступ на саміті Організації тюркських держав у Киргизстані.

Зазначимо, що ЄС під час зустрічі представлятимуть президент Європейської ради Шарль Мішель, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і високий представник із закордонних справ Жозеп Боррель. До участі запрошені 47 глав держав і урядів, серед яких і лідери України, Туреччини, Великої Британії, Швейцарії, Молдови, Сербії, Молдови та низки інших держав.

Також підтверджена участь Генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

"Лідери обговорять основні виклики безпеки, які впливають на Європу через триваючі конфлікти, зокрема війну Росії проти України та поточну ескалацію на Близькому Сході", — йдеться в програмі.

Зазначимо, що формат Європейської політичної спільноти було засновано 2022 року на тлі російської агресії проти України "з метою об’єднання країн Європейського континенту".

Раніше Трамп неодноразово кидав в бік європейських партнерів звинувачення в тому, що вони роблять недостатньо і для власної безпеки, і для підтримки України. Тому, ймовірно, в Будапешті топполітики обговорять спільну стратегію щодо комунікації з наступною адміністрацією республіканця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які сценарії щодо України просуває оточення Трампа: там є варіанти від "миру через силу" до створення таємничих "автономних зон".