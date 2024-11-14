Байден збирається на зустріч із Сі Цзіньпіном: що говоритимуть про Україну

Це буде третя особиста зустріч глав двох держав з моменту вступу Байдена на посаду президента

У суботу, 16 листопада, Президент США Джо Байден під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту АТЕС у Перу обговорить низку питань. Серед них буде підтримка Пекіном Москви у війні Росії проти України, та розгортання військових КНДР у країні-агресорці.

Про це повідомляє Білий дім. Представник канцелярії американського президента пише, що на майбутньому саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва відбудеться зустріч лідерів США та КНР.

У Байдена зазначили, що він "має намір використати цю зустріч для обговорення питань, у яких є відмінності, і того, як впоратися з цими розбіжностями в майбутньому".

"Я очікую, що президент висловить глибоку стурбованість підтримкою КНР війни Росії проти України, а також розгортанням понад 10 000 військових КНДР у Росії, де вони почали брати участь у бойових діях з російськими військами", — передали в Білому домі.

Також в адміністрації президента США додали, що вони "все більше стурбовані наслідками цього розгортання для довгострокової стабільності як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні".

В Білому домі зауважили, що це буде третя особиста зустріч глав двох держав з моменту вступу Байдена на посаду президента. Раніше вони зустрічалися на Балі в 2022 році на полях G20 та в Вуд сайді у 2023-му — також на полях АТЕС (саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва).

Варто нагадати, що у середу, 13 листопада, секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу поїхав з візитом в Китай. Журналіст і народний депутат України 8-го скликання Вадим Денисенко назвав ймовірні причини цього візиту.

Раніше "Телеграф" писав, що Блінкен дав дві важливі обіцянки щодо війни в Україні. За його словами, північнокорейські сили втягнуті у війну в Україні та вже буквально у бою, тому він вимагає твердої відповіді для Росії та обіцяє, що країна-агресор її отримає.