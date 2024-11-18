Стрілянина та домовленості "влади" з опозицією. Що відбувається в Абхазії (відео)

Так зване МЗС Абхазії назвало події 15 листопада спробою держперевороту

У столиці окупованій росіянами Абхазії, у місті Сухумі, тривають протести, у ніч проти 18 листопада там лунала стрілянина. Лідер абхазької опозиції Адгур Ардзінба заявив про готовність прийняти пропозицію лідера республіки Аслана Бжанії призначити в.о. голови віце-президента Бадру Гунба після його відставки.

Про це повідомив Telegram-канал "RESPUBLICA". При цьому опозиція готова на призначення Гунба за умови, що уряд Абхазії складе повноваження, а керівники силових структур залишать свої посади.

Опозиціонери пропонують призначити главою уряду того, хто влаштовуватиме обидві сторони. Це збалансує виконавчу владу перед виборами президента Абхазії у березні 2025 року. Бжанія має озвучити своє рішення вранці 18 листопада.

Новим прем’єр-міністром буде призначено представника опозиції Абхазії. Це запобігатиме використанню адмінресурсу, на випадок, якщо Бжанія або хтось з його команди балотуватиметься на виборах.

Своєю чергою так зване МЗС Абхазії назвало події 15 листопада спробою держперевороту. Там заявили, що це "завдає шкоди міжнародному іміджу республіки та негативно впливає на взаємини зі стратегічним союзником — Росією".

Тим часом уночі в Сухумі було чути стрілянину — в інфоцентрі "президента" назвали це спробою опозиції захопити будівлю абхазького телебачення, під час чого пролунали попереджувальні постріли. За словами мітингувальників, все було інакше — перестрілка відбулася між силовиками, які охороняли будівлю та відкрили стрілянину — пролунали автоматні черги.

Нагадаємо, під час війни в Абхазії у 1992—1993 роках вона отримала військову підтримку Росії, і з того часу проголосила про свою "незалежність" від Грузії. За грузинськими законами, на території Абхазії знаходиться Абхазька автономна Республіка. Грузії. П’ятеро держав-членів ООН визнають її незалежність: Росія, Нікарагуа, Венесуела, Науру, Сирія.

Протистояння в Абхазії розпочалися кілька днів тому. Причиною стало те, що місцеві правоохоронці затримали і відвезли до будівлі місцевої служби державної безпеки (СДБ) відомих абхазьких опозиціонерів, які виступали проти угоди з РФ. Опозиція вимагає відставки Аслана Бжанія, який обіймає посаду "президента" невизнаної республіки з 2020 року. Його критикують за сильну залежність від Москви, яку вважають зрадою національних інтересів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як "бунт" в Абхазії вплине на Україну. Свою думку з цього приводу виклав журналіст та народний депутат України 8-го скликання Вадим Денисенко.