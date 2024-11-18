Стрельба и договоренности "властей" с оппозицией. Что происходит в Абхазии (видео)

Так называемый "МИД" Абхазии назвал события 15 ноября попыткой госпереворота

В столице оккупированной россиянами Абхазии, в городе Сухуме, продолжаются протесты, в ночь на 18 ноября там звучала стрельба. Лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба заявил о готовности принять предложение лидера республики Аслана Бжании назначить и.о. главы вице-президента Бадру Гунба после его отставки.

Об этом сообщил Telegram-канал "RESPUBLICA". При этом оппозиция готова на назначение Гунба при условии, что правительство Абхазии сложит с себя полномочия, а руководители силовых структур покинут свои посты.

Оппозиционеры предлагают назначить главой правительства того, кто будет устраивать обе стороны. Это сбалансирует исполнительную власть перед выборами президента Абхазии в марте 2025 года. Бжания должен озвучить свое решение утром 18 ноября.

Новым премьер-министром будет назначен представитель оппозиции Абхазии. Это предотвратит использование админресурса, на случай, случае, если Бжания или кто-то из его команды будет баллотироваться на выборах.

В свою очередь так называемый "МИД" Абхазии назвал события 15 ноября попыткой госпереворота. Там заявили, что это "наносит урон международному имиджу республики и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником — Россией".

Тем временем ночью в Сухуме была слышна стрельба — в инфоцентре "президента" назвали это попыткой оппозиции захватить здание абхазского телевидения, в ходе чего раздались предупредительные выстрелы. По словам митингующих все было иначе — перестрелка произошла между силовиками, которые охраняли здание и открыли стрельбу — прозвучали автоматные очереди.

Напомним, во время войны в Абхазии в 1992—1993 годах она получила военную поддержку России, и с тех пор провозгласила о своей "независимости" от Грузии. По грузинским законам, на территории Абхазии находится Абхазская автономная Республика. Большинство стран мира продолжают считать ее частью Грузии. Пятеро государств-членов ООН признают ее независимость: Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия.

Противостояния в Абхазии начались несколько дней назад. Причиной стало то, что местные правоохранительные органы задержали и увезли в здание местной службы государственной безопасности (СГБ) известных абхазских оппозиционеров, выступавших против соглашения с РФ. Оппозиция требует отставки Аслана Бжания, занимающего пост "президента" непризнанной республики с 2020 года. Его критикуют за сильную зависимость от Москвы, которую считают изменой национальным интересам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как "бунт" в Абхазии повлияет на Украину. Свое мнение по этому поводу изложил журналист и народный депутат Украины 8-го созыва Вадим Денисенко.