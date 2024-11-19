"Президент" Абхазії подав у відставку: він висунув один ультиматум, що відомо (фото, відео)

На його місце вже обрали нового кандидата

Так званий "президент" окупованої грузинської Абхазії Аслан Бжанія подав у відставку на тлі протестів біля "парламенту". Представники "влади" та опозиції після переговорів підписали Угоду, в якій зазначені умови для його звільнення та подальші плани.

Про це повідомили у пресслужбі "президента" Абхазії. Там зазначено, що протестувальники 19 листопада мають залишити комплекс урядових будівель в Абхазії, інакше Бжанія відкличе заяву про відставку.

"Народні Збори — Парламент Республіки Абхазія 19 листопада 2024 року розглядає заяву про відставку "Президента" Республіки Абхазія Бжанія А.Г", — сказано в повідомленні.

В одному з пунктів угоди зазначено, що виконувачем обов’язків "президента" Абхазії стає віцепрезидент Бадра Гунба.

Увечері на площі 18 листопада в очікуванні на результати переговорів зібралися прихильники опозиції.

"Шеварднадзе (експрезидент Грузії) називав нас сепаратистами, а Бжанія називає нас екстремістами. Ми патріоти, які люблять свою Батьківщину і готові захищати її", — заявив лідер опозиційної ветеранської організації "Аруаа" Темур Гулія.

Вночі протестувальники почали залишати площу згідно з умовою, яка була прописана в угоді. Проте розходитись почала лише частина людей, а дехто залишився на площі.

Передісторія

Протистояння в Абхазії розпочалися кілька днів тому. Це сталося через те, що місцеві правоохоронні органи затримали та відвезли до будівлі місцевої служби державної безпеки (СДБ) відомих абхазьких опозиціонерів. Вони виступали проти угоди з Росією щодо інвестиційної діяльності російських юридичних осіб.

Опозиція вимагала відставки Аслана Бжанія. Його критикують за сильну залежність від Москви, яку вважають зрадою національних інтересів.

Питання ратифікації угоди мали розглянути 15 листопада, але порядок денний "парламенту" так і не було затверджено. Сесію скасували. Біля будівлі парламенту протестувальники знесли частину огорожі та проникли всередину. Вони вимагали, щоб "парламент" провів сесію та проголосував проти проєкту.

BBC пише, що угода з РФ передбачає розширення присутності російського бізнесу в Абхазії. Основні положення стосуються надання земельних ділянок російським компаніям, багаторічних податкових канікул для інвесторів з РФ, можливостей ввезення іноземних працівників та безмитного імпорту будматеріалів для будівництва об’єктів, а також створення в Абхазії філії російського банку для фінансування проєктів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як ситуація в Абхазії вплине на Україну. На думку журналіста та народного депутата України 8-го скликання Вадима Денисенка, ці події можуть мати пряме відношення до нашої держави.