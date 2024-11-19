"Президент" Абхазии подал в отставку: он выдвинул один ультиматум, что известно (фото, видео)

На его место уже выбрали нового кандидата

Так называемый "президент" оккупированной грузинской Абхазии Аслан Бжания подал в отставку на фоне протестов возле "парламента". Представители "власти" и оппозиции после переговоров подписали Соглашение, в котором указаны условия для его ухода и дальнейшие планы.

Об этом сообщили в пресс-службе "президента Абхазии". Там указано, что протестующие 19 ноября должны покинуть комплекс правительственных зданий в Абхазии, иначе Бжания отзовет заявление об отставке.

"Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия 19 ноября 2024 года рассматривает заявление об отставке "Президента" Республики Абхазия Бжания А.Г", — сказано в сообщении.

В одном из пунктов соглашения указано, что исполняющим обязанности "президента" Абхазии становится вице-президент Бадра Гунба.

Вечером на площади 18 ноября в ожидании результатов переговоров собрались сторонники оппозиции.

"Шеварднадзе (экс-президент Грузии) называл нас сепаратистами, а Бжания называет нас экстремистами. Мы патриоты, которые любят свою Родину и готовы защищать ее", — заявил лидер оппозиционной ветеранской организации "Аруаа" Темур Гулия.

Ночью протестующие стали покидать площадь согласно условию, которое было прописано в соглашении. Однако расходиться начала только часть людей, а некоторые остались на площади.

Предыстория

Противостояние в Абхазии началось несколько дней назад. Это произошло из-за того, что местные правоохранительные органы задержали и отвезли в здание местной службы государственной безопасности (СГБ) известных абхазских оппозиционеров. Они выступали против соглашения с Россией по поводу инвестиционной деятельности российских юридических лиц.

Оппозиция потребовала отставки Аслана Бжания. Его критикуют за сильную зависимость от Москвы, которую считают предательством национальных интересов.

Вопрос ратификации соглашения должны были рассмотреть 15 ноября, но повестка дня "парламента" так и не была утверждена. Сессию отменили. У здания парламента протестующие снесли часть ограды и проникли внутрь. Они потребовали, чтобы "парламент" провел сессию и проголосовал против проекта.

BBC пишет, что соглашение с РФ предполагает расширение присутствия российского бизнеса в Абхазии. Основные положения касаются предоставления земельных участков российским компаниям, многолетних налоговых каникул для инвесторов из РФ, возможностей ввоза иностранных работников и беспошлинного импорта стройматериалов для строительства объектов, а также создания в Абхазии филиала российского банка для финансирования проектов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ситуация в Абхазии повлияет на Украину. По мнению журналиста и народного депутата Украины 8-го созыва Вадим Денисенко, эти события могут иметь прямое отношение к нашему государству.