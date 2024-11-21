В США планують списати Україні половину боргу за одним з видом допомоги: скільки пробачить Білий дім

Право списання половини боргу має президент США згідно з ухваленим законом

У Білому домі планують списати Україну половину боргу за економічну допомогу. Відповідний запит адміністрація чинного президента США Джозефа Байдена вже передала до Конгресу.

Про це повідомив спікер Державного департаменту Метью Міллер на брифінгу 20 листопада. Він зазначив, що законодавці можуть ухвалити заперечення діям Байдена, але навряд чи це станеться.

"Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може прийняти це… Я був би здивований, якби Конгрес пішов на такий крок, враховуючи переважну підтримку двох партій у Конгресі щодо надання допомоги. Але ми будемо дотримуватися закону", – сказав він.

Конгрес США в квітні 2024 року ухвалив Закон про додаткові асигнування на безпеку України, який серед інших пунктів містив положення про надання економічної допомоги Україні в розмірі 10 млрд доларів у вигляді умовно-поворотної позики. Водночас було зазначено, що після 15 листопада президент США має право списати Україні 50% від цієї суми, а після 1 січня 2026 року – все, що залишиться.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", чиновники чинного президента США Байдена планують якнайшвидше завершити переведення останніх шести мільярдів доларів допомоги Україні. Там побоюються, що обраний президент Дональд Трамп на догоду так званому "президенту" Росії в першу чергу зупинить виділення коштів на підтримку Києва.

8 листопада у Пентагоні підтвердили, що Україна до моменту вступу на посаду Трампа отримає військову допомогу на усю суму, яка залишилася у розпорядженні адміністрації чинного президента Джозефа Байдена.

До закінчення каденції президента США Джозефа Байдена у січні 2025 року Пентагон буде відправляти Україні зброю щотижня. Це дозволить швидко передати Києву допомогу на ту суму, яка ще залишилася у розпорядженні чинної адміністрації.