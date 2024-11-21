В США планируют списать Украине половину долга по одному из видов помощи: сколько простит Белый дом

Право списания половины долга имеет президент США согласно принятому закону

В Белом доме планируют списать Украину половину долга за экономическую помощь. Соответствующий запрос администрация действующего президента США Джозефа Байдена уже передала Конгрессу.

Об этом сообщил спикер Государственного департамента Мэтью Миллер на брифинге 20 ноября. Он отметил, что законодатели могут принять отрицание действиям Байдена, но вряд ли это произойдет.

"Мы сделали шаг, который был очерчен в законе, чтобы отменить эти займы за оказанную экономическую помощь Украине, и теперь Конгресс может принять это… Я был бы удивлен, если бы Конгресс пошел на такой шаг, учитывая преимущественную поддержку двух партий в Конгрессе по оказанию помощи. Но мы будем придерживаться закона", – сказал он.

Конгресс США в апреле 2024 года принял Закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины, который среди других пунктов содержал положение о предоставлении экономической помощи Украине в размере 10 млрд долларов в виде условно-возвратного займа. В то же время было отмечено, что после 15 ноября президент США имеет право списать Украине 50% этой суммы, а после 1 января 2026 года – все, что останется.

Напомним, как писал "Телеграф", чиновники действующего президента США Байдена планируют как можно быстрее завершить перевод последних шести миллиардов долларов помощи Украине. Там опасаются, что избранный президент Дональд Трамп в угоду так называемому президенту России в первую очередь остановит выделение средств в поддержку Киева.

8 ноября в Пентагоне подтвердили, что Украина к моменту вступления в должность Трампа получит военную помощь на всю сумму, оставшуюся в распоряжении администрации действующего президента Джозефа Байдена.

До окончания каденции президента США Джозефа Байдена в январе 2025 года Пентагон будет отправлять Украине оружие еженедельно. Это позволит быстро передать Киеву помощь на сумму, которая еще осталась в распоряжении действующей администрации.