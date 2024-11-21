У МЗС потролили Захарову за дзвінок щодо удару міжконтинентальною ракетою (відео)

Речник заявив, що у нас вільна країна

У Міністерстві закордонних справ України потролили речницю МЗС РФ Марію Захарову. Таким чином там відреагували на те, що під час брифінгу невідомий телефоном попросив її не давати коментарів щодо удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що у нього теж є телефон. Проте, за його словами йому ніхто не дзвонить під час брифінгів.

"По-перше, тому що у нас вільна країна, і ніхто не розповідає нічого. А по-друге, тому що ми повідомляємо правдиві факти", — сказав Тихий.

Раніше речник МЗС у соцмережі X повідомив, що Україна очікує на висновки експертів щодо типу ракети, якою вдарили по Дніпру. За його словами, сам удар доводить, що Росія не прагне миру і докладає всіх зусиль до розширення війни.

"Ми очікуємо висновків експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила сьогодні вранці по Україні, яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети. Сам удар доводить: Росія не прагне миру. Навпаки, вона докладає всіх зусиль для розширення війни", – зазначив Тихий.

Нагадаємо, у четвер, 21 листопада, уранці Росія з Астраханської області запустила міжконтинентальну балістичну ракету. За даними ЗМІ, росіяни застосували проти України ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж". Найімовірніше, удар цією зброєю припав на місто Дніпро.