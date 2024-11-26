Ядерные ракеты США могут в считанные секунды значительно сократить население, например, Москвы

Кремлевские заявления об их ядерном оружии, так захватывающие российское общество, скрывают ключевую деталь. Постоянные угрозы уничтожить США, Украину, превратить в радиоактивный пепел Лондон, Париж или другие европейские города — лишь часть информационной манипуляции.

Пропаганда намеренно умалчивает главное: в случае ядерного конфликта российское население также обречено на полное уничтожение. Ядерное сдерживание безотказно работает — удар будет взаимным и сокрушительным, пишет Defence Express.

Как известно, Россия имеет наибольшее в мире количество единиц ядерного оружия, однако в пригодном состоянии для использования — менее половины. В США же количество доступных для использования ядерных ракет больше, чем в РФ. Одна ракета Trident-2 способна в считанные секунды уменьшить население Москвы на 2,7 миллиона человек. Дополнительно она может травмировать более 5 миллионов человек. Масштабы разрушений превосходят любые представления о локальном конфликте.

США имеют 14 подлодок, каждая из которых несет 20 мощных ракет. Общее количество боезарядов составляет около 70 000 единиц, что по мощности превышает атомные бомбардировки Хиросимы.

Вот какими будут последствия запуска только одной ракеты Trident II

Для преодоления систем противовоздушной обороны РФ достаточно 10 из 280 ракет. Принципиально важно, что в случае встречного удара ракеты Trident II долетят на территорию РФ быстрее, чем российские — в США.

Развернутые ядерные арсеналы:

РФ: 1710 единиц (870 наземного базирования, 640 морского, 200 авиационных);

США: 1770 единиц (400 шахтных ракет Minuteman III, 294 морские ракеты Trident II).

Дополнительные ядерные мощности союзников:

Франция: 4 субмарина класса Triomphant (240 ядерных зарядов);

Великобритания: 4 подлодки Vanguard (по 120 зарядов на каждом).

Также ранее Т"елеграф" сообщал, что Байдену предложили вернуть ядерное оружие Украине. На это намекнули некоторые чиновники.