Загострення ситуації відбулося вперше за 8 років

Сирійські повстанці в ході боротьби з режимом Асада, який підтримується росіянами та іранцями, провели масштабну операцію з захоплення військової техніки. Вони затрофеїли багато російської техніки, зокрема, деякі доволі незвичайні та дорогі зразки.

У ході операції повстанці захопили потужний зенітно-ракетний комплекс ЗРГК "Панцир", встановлений поблизу авіабази Квейріс. Крім того, до трофеїв потрапили реактивна система залпового вогню БМ-27 "Ураган", навчально-бойовий літак L-39 та декілька військових автомобілів. Сумарна вартість цих зразків складає мільйони доларів.

Місцеві активісти, які свого часу займалися сільським господарством, тепер опанували військову справу та техніку. Тепер вони повинні також опановувати мистецтво керування гелікоптером.

Нагадаємо, що станом на 30 листопада 2024 року Повітряно-космічні сили Росії вперше з 2016 року завдали авіаційного удару по місту Алеппо, яке нещодавно перейшло під контроль повстанських угруповань.

Урядові війська Сирії здійснили так зване "безпечне відведення" своїх сил з основних районів Алеппо. Місто зайняли формування "Хаят Тахрір аш-Шам". Місцева влада повністю закрила аеропорт Алеппо та перекрила всі під'їзні шляхи.

Станом на 1 грудня повстанські загони просуваються в інших напрямках. З'являються повідомлення про їхню присутність у місті Хама. Водночас у Дамаску фіксуються спроби державного перевороту. Щодо Алеппо, то більша частина міста перебуває під контролем повстанців.

На тлі цих подій прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів термінові консультації з керівними офіцерами та спеціалістами розвідки. Обговорювалися потенційні сценарії розвитку подій у разі можливого краху режиму Башара Асада.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що у боях за Алеппо помітили росіян. Вони вперше за 8 років атакували в Сирії.